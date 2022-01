Uomini e Donne, dramma Covid per una coppia: “Non possiamo farlo, è brutto”. L’amara confessione spiazza tutti i fan che li seguono sempre

Come migliaia di italiani anche per loro non sono state feste normali perché hanno dovuto condividerle gioco forza con il Covid, un invitato per nulla gradito. E sapere di essere in buona compagnia non li consola perché una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne aveva altri progetti in mente.

Loro sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, tra i pochi nelle ultime edizioni del dating show di Maria De Filippi ad aver saputo resistere all’usura del tempo. Il tronista milanese e la corteggiatrice romana fanno coppia fissa dall’edizione 2018-2019 del programma, ormai convivono da tempo a Milano e condividono tutto.

Ora però sono costretti a stare isolati, dal mondo e da loro stessi. Come hanno raccontato via social, Lorenzo è risultato positivo anche se tutto sommato sta bene, mentre il tampone di Claudia ha dato esito negativo. E quindi pur vivendo nello stesso appartamento devono mantenere la distanza.

Una situazione che alla lunga li sta mettendo a dura prove perché sono abituati a passare molto tempo insieme e adesso devono fare di necessità virtù. E così Claudia si sfoga, dicendo che tenere su la mascherina tutto il giorno anche in casa sta diventando pesante. ma quello che le manca di più è non poter stare con il suo fidanzato, abbracciarlo e consolarlo.

“Sto risentendo tantissimo della situazione, ma passerà. Però è una situazione di me**a”, spiega sperando che possa tutto finire al più presto. Al tempo stesso però precisa che Lorenzo sta bene e ora stanno soltanto aspettando che lui guarisca e il prossimo tampone di controllo dia esito negativo.

Pensieri condivisi anche dall’ex tronista che ammette di essersi rotto di questa situazione,. Entrambi hanno una vita pubblica e privata a portare avanti, impegni di lavoro e di piacere, mentre adesso devono per forza rinviare tutto. Ma passerà.