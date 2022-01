Sta per lasciare la casa del GF Vip: uno dei nuovi entrati si ritira subito

Uno dei concorrenti più amati dal pubblico del GF Vip 6, ha preso la sua decisione. Nella casa nessuno è d’accordo con lui, ma la volontà di lasciare la casa sembra essere tale da non portarlo a nessun dietrofront.

Sono passate circa 48 ore dall’ultima puntata del GF Vip 6. Nel corso dell’ultimo episodio Alfonso Signorini è intervenuto personalmente nella casa per porre fine ai litigi continui, alle parolacce pronunciate con elevata frequenza e tanti altri atteggiamenti che hanno portato il conduttore ad un’ammissione che ha fatto male a lui e ai diretti interessati. Il direttore di Chi ha detto ai suoi vipponi di non riconoscere più le persone che lui conosceva e che ha corteggiato per farli partecipare al programma. Un cambiamento nelle ore successive c’è stato, ma a scuotere nuovamente il pubblico sono state le dichiarazioni di Barù.

L’ambiente del GF Vip non sembra essere il luogo adatto per il nipote di Costantino Della Gherardesca che sentendosi lontano da certe dinamiche che nascono o che vorrebbero far nascese, nelle ultime ore ha espresso la volontà di lasciare il programma.

GF Vip 6, Barù vuole lasciare il programma: la confessione

Barù lo ha fatto prima con Alfonso Signorini nella diretta di venerdì 7 gennaio mentre adesso lo ha ribadito in sauna mentre era con Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Barù ha infatti detto che presto andrà via e le donne lo hanno un po’ stuzzicato alludendo alla love story con la principessino. “Ma proprio adesso che stai iniziando la tua love story con Jessica?”.

Lui ha fatto finta di niente dicendo che c’era un qualcosa con Valeria semmai ma Sophie e Soleil non ci sono cadute. Hanno cercato poi di farlo parlare ma Barù non si è lasciato ingannare e così è rimasto tutto un mistero.