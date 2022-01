Soleil Sorge sarà la nuova opinionista: indiscrezione da sogno!

Sarà Soleil Sorge la nuova opinionista dell’amatissimo programma: scopriamo quale. L’indiscrezione fa sognare tutti i suoi fan

Soleil Sorge sin dal primo giorno nella casa del GF Vip 6 si è sempre messa in discussione. L’influencer italo-americana, infatti, ha spaccato in due il pubblico di Mediaset. Da un lato c’è chi la sostiene e difende con le unghie e con i denti, mentre dall’altro lato c’è chi la vorrebbe vedere fuori dalla casa di Cinecittà.

Intanto sul suo conto spuntano nuove indiscrezioni pazzesche. Com’è successo per l’ex protagonista del GF Vip 5, Tommaso Zorzi, anche per Soleil Sorge c’è chi prevedeva la poltrona nello studio de L’Isola dei Famosi 2022. In realtà, adesso, una nuova bomba è stata sganciata dal giornalista Gabriele Parpiglia: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Soleil Sorge opinionista del seguitissimo reality? L’indiscrezione ha stravolto tutti i suoi fan

Se inizialmente i rumors avrebbero visto Soleil Sorge nelle vesti di opinionista a L’Isola dei Famosi 2022, adesso per lei si prospetta un futuro diverso. Come dicevamo, a sganciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia durante le Chicche di Gossip: le sue parole hanno spiazzato tutti.

“In molti hanno scritto che Soleil sarebbe prossima come opinionista de L’Isola dei Famosi. Io vi dico un’altra cosa: Secondo me sarebbe prossima come opinionista del Grande Fratello Vip il prossimo anno“. Ebbene, che Alfonso Signorini avesse un debole per la 27enne questo era chiaro a tutti, ma che addirittura potesse volerla al suo fianco come opinionista della settima edizione del GF Vip, nessuno lo aveva pensato.

Intanto, ovviamente, questa resta solo un’indiscrezione. Non ci resta altro che attendere per scoprire realmente come evolveranno le cose per l’amatissima quanto discussa gieffina. Soleil potrebbe approdare come opinionista al GF Vip 7 quanto all’Isola dei Famosi 2022: il suo futuro televisivo sarà sicuramente carico di sorprese.