Prossimamente la Rai ospiterà Serena Rossi che rivestirà i panni di Maria ne La Sposa: la trama e la data d’inizio

A partire da domenica 16 gennaio, su Rai Uno, andrà in onda una nuova fiction in collaborazione con Rai Fiction e Endemol Shine Italy con protagonista l’attrice partenopea Serena Rossi. Reduce del successo del ruolo da protagonista in Mina Settembre, fiction ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, l’attrice e conduttrice ha conquistato anche il ruolo di Maria ne La Sposa.

Diretto da Giacomo Campiotti, regista di Braccialetti Rossi, con le sceneggiature di Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca, l’appuntamento è previsto per tre serate con 6 episodi in totale che allieteranno la domenica sera dei telespettatori italiani.

Serena Rossi rivestirà i panni de La Sposa: la trama

“La sua intelligenza e il suo cuore costruiranno per tutti una vita migliore.”#LaSposa PROSSIMAMENTE su Rai1 e RaiPlay@serenarossi_com pic.twitter.com/tzvvNyuACe — Rai1 (@RaiUno) January 5, 2022

LEGGI ANCHE > > > Manuel Bortuzzo fa discutere Katia Ricciarelli: il suo gesto ha sconvolto la soprano – VIDEO

Una storia ambientata negli anni ’60 che ruota intorno a Roma, la Puglia e la Lombardia dove la protagonista, Maria, una giovane calabrese si trova a dover accettare un matrimonio forzato per liberare la famiglia dall’indigenza. In città c’è una famiglia, quella dei Bassi, che è intenzionata a far proseguire la dinastia del loro cognome e l’agricoltore vicentino Vittorio Bassi, combina il matrimonio a suo nipote Italo.

NON PERDERTI > > > “Sono sola e non è facile”: ex naufraga dell’Isola dei Famosi scoppia a piangere in diretta Tv

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Strabiliante ritorno al GF Vip: Alfonso Signorini riabbraccia proprio lei!

Quello tra Maria e Italo è un tipico ‘matrimonio per procura’ che, negli anni ’60, serviva a far sposare donne del Sud con uomini del Nord per dare vantaggi ad entrambe le famiglie. Di punto in bianco, la giovane calabrese si trova a lasciare la sua terra per trasferirsi col marito che risulterà essere ostile perché ancora innamorato della defunta moglie Giorgia. L’unica nota positiva del trasferimento è Paolino, figlio dei due coniugi, ancora scottato dalla misteriosa morte della mamma.