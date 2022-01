Quella con Mara Venier è un’amicizia consolidata e Pierpaolo Pretelli sta diventando la sua spalla destra a Domenica In: adesso è pronto a spiccare il volo

Quello tra Mara Venier e Pierpaolo Pretelli è un rapporto spontaneo tra due persone molto caparbie ed ambiziose e quindi simili tra di loro che è nato improvvisamente, ma che si è consolidato nel tempo. Prima velino di Striscia La Notizia, poi concorrente del Grande Fratello VIP dove ha trovato l’amore, in seguito la sua esperienza a Tale e Quale Show dove ha colpito il pubblico che non ha avuto occasione di conoscerlo prima, il giovane potentino sta artisticamente crescendo man mano.

Al fianco di Mara Venier, Pierpaolo sta traendo il meglio della conduzione: è per questo che lui si dice pronto a voler stare al timone di un programma tutto suo.

Pierpaolo Pretelli svela: “Vorrei condurre un programma radio”

LEGGI ANCHE > > > Manuel Bortuzzo fa discutere Katia Ricciarelli: il suo gesto ha sconvolto la soprano – VIDEO

Pierpaolo Pretelli ha sempre rivelato di amare la musica e la radio, a Tele Sette ha poi confessato: “Mi piacerebbe condurre un programma in radio, il mio idolo è Fiorello. Amo l’intrattenimento leggero, il varietà come si faceva una volta”. Ha avuto modo, ovviamente, anche di affrontare il discorso Mara Venier, con la quale si è instaurato un meraviglioso rapporto lavorativo e non solo: “È una grande professionista, con un cuore immenso. Lavorare con lei è un divertimento unico”.

NON PERDERTI > > > “Sono sola e non è facile”: ex naufraga dell’Isola dei Famosi scoppia a piangere in diretta Tv

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Strabiliante ritorno al GF Vip: Alfonso Signorini riabbraccia proprio lei!

Per concludere, come di consueto, Pierpaolo ha chiosato con una frase che farà piacere ai Prelemi: “Giulia è una forza della natura, bellissima, dolce, simpatica e ha legato subito con la mia famiglia”.