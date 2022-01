Nuovo concorrente al GF Vip: un vero colpo al cuore per Soleil

Il nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP è un vero colpo al cuore per Soleil Sorge: come reagirà l’influencer?

Quella di Soleil Sorge al GF Vip 6 è un’avventura molto movimentata sin dal primo giorno quando, insieme a lei, è entrato anche il suo ex Gianmaria Antinolfi. Se da un lato ha avuto modo di chiarire immediatamente la storia con l’imprenditore partenopeo, dall’altro lato è nata immediatamente una simpatia con l’attore Alex Belli.

È proprio quest’ultimo ad averle incasinato la vita a causa della relazione che lo stesso ha fuori da Cinecittà, quella con Delia Duran. L’ingresso della modella venezuelana è atteso per le prossime puntate, ma non sarà l’unico a sconvolgere il percorso al reality show di Soleil Sorge.

Soleil Sorge, pronto l’ingresso di un altro ex: di chi si tratta

L’indiscrezione è partita da una diretta Instagram di Casa Chi con Gabriele Parpiglia che ha svelato l’uscita di scena di Gianmaria Antinolfi prevista per il 18 gennaio. Quando l’imprenditore è entrato nella casa del GF Vip, infatti, ha chiarito che ad un certo punto sarebbe uscito per proseguire il suo lavoro da cui si è preso un periodo sabbatico: Federica Calemme come la prenderà? Ad ogni modo, insieme a lui, l’altra uscita prevista tra il 14 ed il 17 è quella di Manuel Bortuzzo che continuerà a fare il tifo da casa sua per Lulù Selassié.

Alfonso Signorini deve immediatamente correre ai ripari: chi meglio dei fratelli Onestini? Gianmarco di rientro dallo stesso reality iberico cui ha preso parte insieme a Valeria Marini con la quale c’è stato un flirt; Luca ex fidanzato di Soleil Sorge ad Uomini e Donne. Quel che resta da capire e se entreranno come concorrente unico o saranno in gioco ognuno per conto proprio.