Mara Venier interviene durante C’è posta per te: commento super e web in delirio!

Nella puntata di ieri di C’è Posta per te tra i grandi ospiti c’era Mara Venier. Andiamo a vedere il suo commento che ha fatto impazzire il web.

Nella puntata di ieri di C’è Posta Per Te, Maria De Filippi ha dato ampio spazio ad una storia di corna familiari. A subire il tradimento ci ha pensato Alessia, una ragazza che ha subito gravi mancanze di rispetto dal marito Giovanni che andava a letto con la cugina di lei. Quando la donna ha saputo della vicenda ha deciso di lasciare il compagno che però non si è arreso, ed è tornato implorando perdono ed elemosinando una seconda chance. La richiesta però non è stata accontentata dall’ex moglie che ha rivelato di non fidarsi più. La vicenda è stata chiacchieratissima sul web, con anche Mara Venier che ha detto la sua.

Ancora una volta la conduttrice veneziana si è resa protagonista di un’uscita epica che ha trovato il consenso del web. Infatti la Venier ha detto la sua sulla vicenda commentando un post della famosa pagine Instagram di Trash Italiano che ha riportato la storia di Alessia e Giovanni. Infatti la conduttrice ha commentato il tutto scrivendo: “Non era la zia…“. Quindi la protagonista di Domenica In ha voluto sdrammatizzare scherzando proprio sul suo nomignolo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Anticipazioni Uomini e Donne: il 10 gennaio una scelta ed un nuovo tronista

Mara Venier, il commento su C’è Posta Per Te spopola: la storia di Alessia

La storia di Alessia a C’è Posta per Te ha creato non poco clamore, arrivando anche a Mara Venier che è solita seguire la trasmissione dell’amica e collega Maria De Filippi. Infatti Giovanni ha provato a convincere in tutti i modi l’ex moglie a perdonarlo, rivelando che non c’è mai stato nessun sentimento per il terzo incomodo. Il marito ha quindi rivelato che tutto ciò che era successo non lo faceva stare bene e quindi ha deciso di rivolgersi al padre di lei affermando: “Devo delle scuse anche a te, ho mancato di rispetto ad Alessia e l’ho ferita. Sono un vigliacco, perdonami“.

POTREBBE INTERESSATI >>> Sanremo 2022, Amadeus gioca il jolly: sul palco ci sarà anche lui – VIDEO

Ma la risposta di Alessia non si è fatta attendere, con la donna che ha subito punto affermando: “Quando ho capito che c’era qualcuna, gli ho detto che non volevo sapere chi fosse. Gli ho detto: Chiudi e rendimi felice” – la vittima ha poi aggiunto – “Dirgli che mi fa schifo è una piccolezza rispetto a come sono stata“. Il tutto è contornato da una storia che ha reso tutto più amaro. Infatti mentre il marito la tradiva, Alessia ha perso un bambino. Così la donna ha deciso di chiudere la busta e non cedere al pressing incessante dell’ex marito.