Manuel Bortuzzo fa discutere Katia Ricciarelli: il suo gesto ha sconvolto la soprano – VIDEO

Manuel Bortuzzo ignora una concorrente al GF Vip 6 e scatta subito la polemica: scopriamo insieme cos’è successo

I problemi al GF Vip 6 non sono finiti nonostante l’intervento di Alfonso Signorini. A farlo notare è stata proprio la Ricciarelli che ha raggiunto Soleil Sorge per farle notare che alcuni coinquilini continuano ad assumere uno strano atteggiamento. Tra i vipponi nominati dalla soprano c’è sicuramente Manuel Bortuzzo.

“Manu mi ha incontrata e neanche mi ha guardata. Cosa gli ho detto? Quindi non si capisce più niente!”, ha esclamato Katia a Soleil che ha replicato: “O si chiarisce e si chiede scusa o niente”. L’influencer italo-americana si è detta stanca di questa situazione venutasi a creare all’interno della casa. Soleil sarebbe disposta a metterci una pietra sopra se chi ha sbagliato le chiedesse scusa e viceversa.

Katia Ricciarelli, dopo Manuel, parla di Lulù: “Non ho bisogno di testimoni”

Parlando di scuse da porgere e ricevere, la Ricciarelli ha detto: “Io ieri ho chiesto scusa o no? Adesso Manila mi ha detto che Lulù vuol parlare con me davanti a lei. Io non ho bisogno di testimoni!“, ha esclamato la soprano che si è detta stufa di dover discutere sempre.

La Sorge, invece, ha spiegato che non è possibile ripartire da zero. Si può cercare di avere un rapporto civile all’interno della casa ma “non si può far finta di nulla”. Insomma, come dicevamo, pare proprio che il lungo discorso fatto da Alfonso Signorini in un faccia a faccia con i vipponi, non abbia sortito l’effetto sperato. Nella casa del GF Vip 6 continua a regnare il caos totale tra i concorrenti.