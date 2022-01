Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha scelto: due fratelli in Hondouras

C’è un duo che sembrerebbe ormai orientato verso la partecipazione a L’Isola dei Famosi 2022, anche se il GF Vip 6 li sta corteggiando da diversi giorni.

L’Isola dei Famosi 2022 era inizialmente programmata per la fine di febbraio. L’estensione del GF Vip 6, però, ha reso più probabile il suo inizio a metà marzo. Come suggerito da Maurizio Costanzo, a Ilary Blasi non è stata tolta la conduzione, nonostante le ultime esperienze televisive non siano andate affatto bene.

Quasi inspiegabilmente, Massimiliano Rosolino è stato confermato alla conduzione del programma, mentre Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi hanno lasciato vacante il posto di opinionista. Il fatto che Tommaso Zorzi abbia lasciato Mediaset rende praticamente impossibile il suo impiego nel programma.

La notizia bomba sui nuovi concorrenti: chi sono

L’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, all’interno di Casa Chi, ha apertamente parlato della possibilità che i fratelli Onestini possano partecipare a L’isola dei Famosi. Non si tratterebbe della prima coppia di fratelli che partecipa al programma: in passato gli spettatori hanno conosciuto le sorelle De Vivo, le sorelle Mihajlovic e Le Donatella.

Luca e Gianmarco Onestini in questi ultimi mesi sono completamente scomparsi dalla Tv italiana, perchè hanno partecipato ad alcuni reality show in Spagna. Mentre Luca ha vinto Secret Story, Gianmarco ha sbancato a El Tiempo Del Descuento, un programma ispirato al Grande Fratello Vip che li ha resi molto popolari nel paese iberico.

Ci potrebbe andare un altro duo a L’Isola dei Famosi?

Per il momento, sono solo quattro i concorrenti confermati a L’Isola dei Famosi 2022: il duo composto dai fratelli Onestini potrebbe aggiungersi a Alessia Fabiani, Antonella Fiordelisi, Pago e Dayane Mello. Come duo, il magazine Chi suggerisce che potrebbe essere proposta anche la coppia formata da Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi.

Ecco una delle esibizioni a cui i fratelli Onestini hanno abituato i fan su Tik Tok: