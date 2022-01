“Non mi sveglio stamattina”: quel dettaglio di Ida Platano non passa inosservato – VIDEO

Ida Platano appena sveglia con della musica di sottofondo pubblica una storia su Instagram che nasconde un dettaglio particolare

“Buona domenica. Non mi sveglio stamattina, no. Colazione fatta!” così Ida Platano dà il buongiorno, come di consueto, ai suoi followers. Struccata, con i capelli un po’ sbarazzini evidentemente ‘sveglia’ da poco, nonostante lei stessa abbia affermato di ‘non riuscire a svegliarsi’.

In sottofondo una musica classica, molto melodiosa che sicuramente non aiuta al risveglio della dama del Trono Over di Uomini e Donne che, tra le altre cose, non nasconde un piccolo dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento di alcuni fan.

Ida Platano, cos’è quella piccola macchia rossa sulle labbra?

Ida Platano si mostra spesso e volentieri senza filtri, struccata, così come si sveglia al mattino, appunto. Tuttavia, nelle storie di oggi, tra gli oltre mezzo milione di follower che ha, c’è qualcuno che ha notato un dettaglio in più nel volto della dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Nell’angolo della bocca, in basso a sinistra, la Platano mostra una piccola macchiolina rossa, probabilmente un herpes labiale che l’è uscito nella notte. Nelle scorse stories, infatti, la dama del Trono Over di Uomini e Donne non mostra alcun segno, è evidente che freddo, stress o difese immunitarie un po’ basse l’abbiano colta di sorpresa durante il sonno.

È probabile che il segno dell’herpes lo vedranno anche gli appassionati del dating show, nelle prossime settimane, quando verrano mandate in onda le puntate del Trono Over registrate questa settimana.