GF Vip 6, il dramma mai raccontato: “Mi hanno messo in una classe speciale”. I ricordi di un’infanzia complicata, ma oggi è tutto diverso

Ci sono personaggi che sono da più di tre mesi nella casa del GF Vip 6 ma non stanno lasciando traccia. E altri che invece sono durati poche settimane ma continuano ad essere amatissimi dal pubblico. Come Eva Grimaldi che ha già lasciato il reality di Canale 5 e oggi si è raccontato nello studio di Verissimo.

Dell’attrice veronese sappiamo tutto o almeno pensavamo che fosse così. E invece ha raccontato particolari inediti della sua infanzia che hanno commosso il pubblico. Eva infatti fin da quando era bambina soffre di balbuzie e questo ha complicato decisamente il suo percorso scolastico: “In terza elementare ero stata già bocciata perché ero balbuziente e dislessica. Portavo il busto e un apparecchio poco gradevole da vedere. E infatti mi hanno messo in una classe speciale“.

La persona che le è stata più vicina? Sua madre che le faceva sempre seguire esercizi per migliorare la balbuzie. Un problema che si è portata avanti con il tempo ma che non le ha impedito di diventare un’attrice apprezzata anche se la vera svolta è arrivata dopo aver conosciuto Imma Battaglia che era con lei da Silvia Toffanin.

GF Vip 6, il dramma mai raccontato: ecco perché accanto a lei dimentica tutto

Eva Grimaldi ha confermato che solo grazie alla sua compagna ha superato la sua paura di espormi in pubblico. Più in generale, è stata davvero la sua salvezza: “Mi ha preso la mano e mi ha dato la forza di uscire dal tunnel in cui ero entrata. Quando l’ho conosciuta avevo toccato il fondo con l’alcol. È difficile rialzarsi quando non hai la terra sotto ai piedi ma Imma mi ha dato la forza di farlo”.

La Battaglia ha saputo far diventare pregi quelli che lei credeva difetti e la fa sentire completa anche se la loro storia d’amore le genera anche dolori e incomprensioni. “Sento molto forti le discriminazioni per la mia sessualità, anche nel mio lavoro”, ha ammesso Eva.

E ha spiegato che avrebbe dovuto recitare in un importante film corale. Quando ha capito che il ruolo della coprotagonista era adatto a lei, si è presentata ai provini ma la sorpresa è stata amara. “Mi dissero: ‘non puoi farlo, il regista non vuole una lesbica’. Quella è stata la prima coltellata”. Imma però le fa dimenticare tutto.