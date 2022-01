Flirt tra Belen Rodriguez e un’ex stella della Serie A? L’annuncio non lascia dubbi

Una clamorosa voce di gossip riporta un presunto flirt tra Belen Rodriguez ed un’ex stella della Serie A: scopriamo chi è.

In questi giorni Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze a Montevideo, dopo un Natale turbato a causa della rottura con Antonino Spinalbese. Infatti la showgirl è tornata single ed adesso avrebbe una cotta per un ex calciatore di Serie A. Stiamo parlando di Ezequiel ‘El Pocho’ Lavezzi, che avrebbe rotto ogni indugio con una stories di Instagram di fuoco. Il tutto sarebbe successo mentre la Rodriguez è in Uruguay insieme all’amica Patrizia Griffini.

A rivelare il tutto ci ha pensato il profilo Instagram dell’esperto di gossip Alessandro Rosica, investigatoresocial su Instagram. Infatti stando al suo profilo ci sarebbe stato un flirt proprio in terra uruguayana. La voce di gossip, inoltre, sarebbe giunta anche all’orecchio dello stesso Lavezzi. Come riporta Rosica sul suo profilo Instagram: “Scappatella in corso tra la single Belen e il Pocho, attualmente fidanzato“. Andiamo quindi a vedere la risposta di Lavezzi.

Belen Rodriguez flirta con Ezequiel Lavezzi? El Pocho risponde sui social

Non è la prima volta che Ezequiel Lavezzi viene accostato a Belen Rodriguez. Stavolta però il calciatore ha detto basta alle voci di gossip e sui social ha tuonato: “Non mi rompete i cog….i. Io sono felicemente fidanzato” – il calciatore ha poi aggiunto – “Fake“. Questa volta quindi El Pocho non è andato per il sottile, rispondendo all’ennesima voce di gossip sul suo conto. In questi giorni la showgirl è braccata dalle pagine di gossip.

Infatti il tutto è dovuto dalla fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese. Stando ai ben informati la storia d’amore con l’hair stylist sarebbe giunta al termine, a causa di alcune incomprensioni caratteriali tra i due. Al momento però nessuno dei due ha confermato in prima persona la rottura della relazione. Da settimane i due conducono vite separate, con lui che al momento non abita nello stesso appartamento della modella. Resta da capire quindi come si evolverà adesso la storia tra i due.