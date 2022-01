Domenica In, il retroscena piccante di Amadeus: parla la moglie

Manca ormai pochissimo alla diretta del Festival di Sanremo: mentre Amadeus è impegnatissimo nei preparativi, la moglie ha rivelato un retroscena piccante.

In questi giorni, Amadeus è stato molto impegnato in Tv. Dopo il tradizionale concerto di fine anno della trasmissione L’anno che verrà, il conduttore si è subito tuffato negli ultimi preparativi per la prossima edizione di Sanremo. mancano infatti solo poche settimane alla diretta Tv, ed è stata annunciata la presenza di Checco Zalone nella trasmissione.

Non è chiaro a questo punto se il comico farà da spalla ad Amadeus sostituendo Fiorello o se, invece, si andrà ad aggiungere al cast ormai consolidato degli scorsi anni. Come spiegato nel corso di un’intervista, non solo Amadeus, ma anche sua moglie, in questi giorni sta organizzando un 2022 ricco di impegni televisivi.

Presto Amadeus e Giovanna in Tv, ma non insieme

La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, era comparsa nel programma televisivo La Scossa, dove lui era il conduttore. In seguito, decise di abbandonare la carriera per potersi dedicare a tempo pieno della famiglia. Questa scelta non l’ha mai rimpianta, e nel 2009 la coppia ha anche avuto un figlio, Josè.

Giovanna è stata molto vicina ad Amadeus durante un periodo in cui soffrì di depressione perchè nessuno gli offriva più lavoro. Adesso, però, è arrivato il momento del rilancio lavorativo per la moglie del conduttore. Durante un’intervista a Domenica In ha raccontato che presto vestirà i panni di corrispondente nel programma La vita in diretta.

Amadeus, parla la moglie: “Ci ha provato subito”

Durante la sua intervista a Domenica In, Giovanna ha anche raccontato il modo in cui si è conosciuta con Amadeus. Lui ci ha provato subito, e quando si sono trovati in macchina le è letteralmente saltato addosso, cercando di baciarla. Lei, però, spiega la sua strategia, rivelatasi vincente: “Non ho ceduto subito. Niente bacio“.

Ecco l’annuncio di Amadeus riguardo Checco Zalone al Festival di Sanremo: