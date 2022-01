C’è Posta per Te, Maria De Filippi spiega com’è nato il programma: da non credere!

Maria De Filippi, conduttrice di tantissimi show di successo, ha spiegato al pubblico com’è nato il programma C’è Posta per Te.

C’è Posta per Te è un programma ideato da Maria De Filippi e Alberto Silvestri. Il meccanismo del programma riprende e sviluppa il tema dei messaggi a sorpresa a giro per l’Italia di un altro programma di successo, che sicuramente i più giovani non conoscono: Stranamore, programma condotto prima da Alberto Castagna e poi da Emanuela Folliero.

Nel caso del programma condotto da Maria De Filippi, una lettera immaginaria viene inviata da un mittente a un destinatario per motivi vari. Generalmente si tratta di persone che vogliono ricongiungersi con parenti, recuperare dei legami amorosi perduti, ritrovare amori o amicizie di gioventù e così via. I postini di Maria consegnano gli inviti ai destinatari. Se questi accettano l’invito, una volta arrivati in studio, scoprono chi ha voluto incontrarli. Un programma molto seguito e ben fatto che Maria ha voluto ricordare com’è nato.

C’è Posta per Te, Maria De Filippi spiega com’è nato il programma: “È cominciato da una lettera”

Sabato 8 gennaio è tornato in prima serata su Canale 5 C’è Posta per Te. La trasmissione va in onda da ben 22 anni, difatti la prima puntata è stata trasmessa il 12 gennaio 2000. Ma com’è nato il tutto? A raccontare tutto in modo minuzioso è stata la stessa Maria De Filippi:

“Mi venne in mente per caso. Fui chiamata dall’allora ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer per un incontro. Fuori mi fermo un fan, mi diede una lettera e mi disse di consegnarla al ministro. Da quel momento nella mia testa si inserì il desiderio di trasformare quel desiderio in una trasmissione.”