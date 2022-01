Anticipazioni Uomini e Donne: il 10 gennaio una scelta ed un nuovo tronista

La prima puntata di Uomini e Donne del 2022 andrà in onda il 10 gennaio: ecco alcuni nuovi spoiler sul dating-show di Maria De Filippi e le prossime date delle registrazioni, dove ci saranno alcuni nuovi ingressi.

Durante queste vacanze natalizie, non c’è stata alcuna registrazione od incontro in studio per il cast dei programmi condotti da Maria De Filippi. Uomini e Donne non fa eccezione: questo significa che la puntata del 10 gennaio è già stata registrata in precedenza, ed in effetti sono filtrate numerosissime indiscrezioni riguardo il contenuto.

Le prime registrazioni del 2022 dovrebbero essere fatte in data 11 o 12 gennaio. In tale occasione, sembrerebbe quasi certo che possano anche essere presentati dei nuovi tronisti, soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico, dove alcune scelte dei protagonisti porteranno a degli inevitabili avvicendamenti.

Uomini e Donne, la reazione incredibile di Luca

Molte fonti confermano che la puntata di Uomini e Donne del 10 gennaio sarà praticamente dedicata quasi per intero alla scelta di Roberta Giusti. Per quasi quattro mesi ha frequentato all’interno del programma sia Luca che Samuele. Ha chiamato per primo Luca, a cui ha annunciato che la loro frequentazione si concludeva in quel momento.

Quello che sembra incredibile, è che Luca non avrebbe avuto nessuna reazione forte a quanto comunicatogli da Roberta. Subito dopo, Roberta ha chiamato Samuele, comunicandogli che era la sua scelta. Lui ha accettato e quindi, come da tradizione, la coppia ha ballato mentre cadevano i petali dei fiori, abbandonando poco dopo lo studio.

Uomini e Donne, il colpo di scena del 10 gennaio

Ci sarebbe, però, un colpo di scena all’interno della trasmissione di Uomini e Donne che andrà in onda il 10 gennaio. Maria De Filippi avrebbe consegnato una busta a Luca, chiedendogli di fare il tronista. Lui avrebbe accettato, anche se la conduttrice ha specificato che, se la scelta di Roberta fosse stata lui, avrebbe chiesto a Samuele.

Ecco la foto della festa di capodanno di Andrea Nicole e Roberta, dove quest’ultima indossa il cappotto bianco di Samuele che conferma la sua scelta: