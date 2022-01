Anticipazioni Una Vita, Antonito sotto minaccia: le cose si mettono sempre peggio

Nuovi colpi di scena a Una Vita, lasceranno senza parole gli appassionati della seguitissima soap spagnola: Antonito nei guai

Nei nuovi episodi di Una Vita non mancheranno colpi di scena per gli appassionati della soap spagnola. Stando alle ultime anticipazioni, al centro della scena troveremo sicuramente Antonito e Lolita. Tra i due, purtroppo, le cose non miglioreranno. L’uomo addirittura arriverà a dimenticare l’anniversario di matrimonio deludendo sua moglie.

Intano ad infierire ci sarà ancora Natalia. La messicana, in assenza di Lolita, arriverà quasi a baciare Antonito in casa sua. L’uomo riuscirà a non abboccare al tranello ma sarà fotografato in atteggiamenti facilmente fraintendibili. Palacios subito dopo gli scatti riceverà delle minacce per strada.

Antonito minacciato da un malvivente: tutte le anticipazioni sui prossimi episodi di Una Vita

Stando alle anticipazioni sui nuovi episodi di Una Vita, in onda dal 10 al 15 gennaio 2022, Antonito verrà minacciato da un malvivente. Un uomo gli dirà di far approvare in Parlamento una legge altrimenti Lolita entrerà in possesso di alcuni scatti che lo ritraggono in atteggiamenti compromettenti. Antonito non cederà al ricatto ma presto le foto raggiungeranno sua moglie.

Lolita nel vedere suo marito quasi sul punto di baciare la bella messicana, deciderà di cacciarlo via da casa. Intanto Natalia e Aurelio non si fermeranno: i due hanno intenzione di portare il loro piano al termine. Stando alle anticipazioni sulle puntate spagnole, la messicana e Aurelio riusciranno a far assistere Lolita ad un tradimento di suo marito. La donna avrà un mancamento e le sue condizioni di salute preoccuperanno tutti.