Amici 21, Maria De Filippi preoccupata: “Dobbiamo chiamare il medico?”

Durante la prima puntata del 2022 di Amici 21, ad un certo punto è calato il silenzio in studio, e Maria De Filippi ha chiesto se fosse il caso di chiamare un medico. Ecco cosa è successo.

La prima puntata dell’anno 2022 di Amici, svoltasi il 9 gennaio, non ha deluso gli spettatori per la quantità di novità portate. Fra queste, c’è stata anche la riconferma della maglia a Serena Carella. Il suo insegnante Raimondo Todaro ha ribadito ancora una volta la sua stima nei confronti della ballerina rinnovandole la maglia.

Come è risaputo, Alessandra Celentano non ha mai nascosto di non apprezzare la ragazza. Le motivazioni sembrerebbero essere principalmente estetiche: non ha un fisico longilineo, quindi secondo la professoressa di danza classica non sarebbe adatta a ballare. Inoltre, anche a causa del suo fisico, sarebbe poco aggraziata.

Amici 21, richiesto il medico per Alessandra Celentano

Durante la puntata di Amici 21 del 9 gennaio, ad un certo punto è calato il silenzio in studio e Maria De Filippi ha chiesto se fosse necessario chiamare un medico. Serena Carella, su richiesta della Celentano, si è esibito in un ballo latino-americano che le era stato assegnato prima delle vacanze natalizie.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, arriva l’addio definitivo: “L’ultima cosa di cui mi puoi palare è di rispetto” – VIDEO

NON PERDERTI >>> Anticipazioni Amici, la Pettinelli minaccia di mandare a casa un allievo

Dopo l’esibizione della professionista Francesca Tocca e quella di Serena, a sorpresa la Celentano ha avuto parole al miele per l’alunna. Maria De Filippi, piuttosto perplessa come il pubblico in sala, ha chiesto più volte conferma del giudizio, estremamente positivo. La professoressa ha risposto: “La trovo molto, ma molto, migliorata in generale“.

Amici 21, Raimondo Todaro si toglie un sassolino

Dopo l’incredibile commento di Alessandra Celentano, che ha anche aggiunto di aver trovato serena “molto carina“, si è sfogato Raimondo Todaro: “Non avevo dubbi su di lei. Durante i casting, mi hanno tutti tartassato. Quando siamo partiti mi hanno detto tutti che avevo regalato un banco, ma io avevo visto in lei del potenziale“.

Ecco una foto dell’esibizione di Serena, che ha ballato nella puntata anche grazie ai voti del pubblico: