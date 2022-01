Silvia Toffanin, cosa faceva prima di diventare una super conduttrice: in pochi lo sanno

Silvia Toffanin, cosa faceva prima di diventare una super conduttrice: in pochi conoscono la storia dell’attuale moglie di Pier Silvio Berlusconi

Di lei si conosce tutto per quanto riguarda l’attualità professionale e sentimentale. Silvia Toffanin è salita alla ribalta del grande pubblico conducendo ormai da oltre 15 anni ‘Verissimo‘. Il programma Mediaset è un cult del sabato pomeriggio e accompagna i telespettatori dal 2006, con la moglie di Pier Silvio Berlusconi al comando (il format è stato lanciato nel 1996). La storia d’amore con il vicepresidente della televisione privata per eccellenza, risale proprio a quel periodo, con la loro unione ufficializzata nel 2002. Dalla loro unione sono nati in questi anni prima Lorenzo Mattia (10 giugno 2010) e poi Sofia Valentina (10 settembre 2015). Una coppia che non ha mai avuto momenti di crisi nel corso di questo periodo, mostrandosi sempre sorridente ed affiatata davanti alle telecamere.

Silvia Toffanin, una lunga carriera iniziata a ‘Miss Italia’: tutto quello che ha fatto prima di ‘Verissimo’

Dal punto di vista lavorativo la Toffanin è entrata a far parte del mondo dell’intrattenimento partecipando come concorrente all’edizione del 1997 di Miss Italia. Da lì il passaggio in televisione nel 2001, quando diventa letterina di ‘Passaparola‘, format fortunatissimo di Canale 5 in quel periodo.

Nel 2002 le viene affidata la conduzione del programma ‘Nonsolomoda‘, sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset. L’anno seguente si sposta su Italia 1, dove diventa inviata del talent show ‘Popstars‘. Nonostante il brillante sviluppo della carriera, non ha mai tralasciato la formazione, diventando giornalista professionista nel 2004 e laureandosi nel 2007 in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal 23 settembre 2006 ha preso il comando di ‘Verissimo‘, ereditando la conduzione da Paola Perego e portando avanti la trasmissione per 15 anni ininterrottamente. In mezzo è anche stata protagonista della giuria del talent show ‘Fashion Style‘ di La 5 e della ventitreesima edizione del ‘Concerto di Natale’ su Canale 5 (2015), con ottimi risultati di ascolti.