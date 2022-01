Sanremo 2022, Amadeus gioca il jolly: sul palco ci sarà anche lui – VIDEO

Sanremo 2022, Amadeus gioca il jolly: sul palco ci sarà anche lui. Arriva un super ospite che il conduttore Rai corteggiava da anni

Il cast allestito da Amadeus e dalla Rai per il Festival di Sanremo 2022 al via il 1° febbraio in prima serata su Rai 1, si arricchisce di un nuovo protagonista. In attesa di capire chi affiancherà il conduttore nelle varie serate sul palco dell’Ariston e di capire che tipo di impegno avrà Fiorello, il conduttore ha calato l’asso.

Non sappiamo ancora in quale serata (anche se è facile ipotizzare la prima), ma uno dei super ospiti del Festival di Sanremo 2022 sarà Checco Zalone. Sì, il comico pugliese al momento libero da impegni cinematografici, ha deciso di accettare la corte di Amadeus e ha sciolto le riserve.

Per annunciare la novità, i due hanno dato vita ad un siparietto durante il Tg1 delle 20, Amadeus gli ha chiesto se questa poteva essere la volta buona per vederlo all’Ariston. E Checco gli ha risposto: “Tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlio?”. “Ma che c’entra?”, gli ha chiesto Ama. “Perché dopo non lavorerai più, forse a Telelombardia”.

Sanremo 2022, Amadeus gioca il jolly: non sarà l’unico super ospite sul palco dell’Ariston

In realtà Zalone a Sanremo poteva già arrivare tre anni fa, ma tra il serio e il faceto aveva rinunciato: “Non ho il coraggio di andare, è un palco difficilissimo”, aveva detto per spiegare la sua rinuncia che in realtà dipendeva da motivi di lavoro. In quel periodo infatti doveva volare in Kenya per girare le scene principali di ‘Tolo Tolo’, il suo ultimo film.

Questa volta invece non ci sono scuse e Luca Medici, come è Checco all’anagrafe, ha accettato anche se non è chiaro in quale veste si presenterà all’Ariston. E nei prossimi giorni saranno ufficializzati anche altri ospiti, come Marco Mengoni che sarà presente per una o più serate.

Ecco invece i 25 cantanti in gara:

Achille Lauro – Domenica

Giusy Ferreri – Miele

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Emma – Ogni volta è così

Le Vibrazioni – Tantissimo

Sangiovanni – Farfalle

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Aka 7even – Perfetta così

Dargen d’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Rkomi – Insuperabile

Fabrizio Moro – Sei tu

Irama – Ovunque sarai

Mahmood e Blanco – Brividi

Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Noemi – Ti amo non lo so dire

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Ana Mena – Duecentomila ore

Yuman – Ora e qui

Tananai – Sesso occasionale

Matteo Romano – Virale vani – Terzo classificato)