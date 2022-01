E’ saltato il matrimonio di un’ex attrice di Don Matteo e dei Cesaroni: stava per sposarsi. Tutti i suoi fan sono rimasti sorpresi

Moti la ricordano per le sue brillanti interpretazioni all’interno di serie di successo, come Don Matteo e i Cesaroni. In realtà Alessandra Mastronardi è diventata nel corso degli anni molti di più che una semplice attrice da piccolo schermo. Il suo successo anche nel cinema internazionale è ormai rinomato, con premi e riconoscimenti nei più importanti festival europei (Venezia in primis). Dal punto di vista sentimentale, tutti sapevano della sua storia d’amore con il collega scozzese Ross McCall. La loro relazione era consolidata da circa 3 anni e stava per portare al fatidico “sì”. Il matrimonio, però, sarebbe stato annullato proprio in queste ore, come rivelato dal magazine specializzato ‘Diva e Donna’. Nel numero in edicola questa settimana, si affronta il tema delicato, per ora non confermato dalla coppia, che si è trincerata in un rumorosissimo silenzio.

Alessandra Mastronardi, rischia di saltare il matrimonio con Ross McCall: il motivo

A 35 anni a Mastronardi sembrava aver trovato l’amore della sua vita, con il quale convolare a nozze in questo 2022. La relazione con l’attore 44enne si sarebbe però incrinata ultimamente, per cause che al momento non sono state meglio specificate. Su Instagram non si trovano conferme ufficiali, nonostante i continui aggiornamenti che Alessandra è solita fare.

LEGGI ANCHE >>> Manuel Bortuzzo, arriva un durissimo colpo: il gesto non passa inosservato

LEGGI ANCHE >>> Fedez, paura per l’incidente durante le vacanze: le sue condizioni – VIDEO

Sui motivi della presunta crisi, il settimanale azzarda la presenza di un terzo incomodo. Una simpatia speciale che avrebbe allontanato l’artista italiana dall’attuale compagno. Per ora si tratta solo di voci, ma il gossip come si sa corre all’impazzata. La proposta di matrimonio di McCall era arrivata proprio il giorno del 35° compleanno di lei, con una trama degna della migliore favola. Nonostante questo, però, “il matrimonio non s’ha da fare!”.