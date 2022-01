Uno dei campioni dello sport ha svelato un curioso retroscena sulla Regina della TV, Maria De Filippi e su una sua abitudine

Giorgio Rocca è un ex campione di sci italiano che, negli anni, ha avuto a che fare con tantissimi personaggi famosi che si sono recati da lui per imparare il suo sport. Dopo aver lasciato le competizioni, lo sciatore ha deciso di aprire un’agenzia che offra servizi per le persone che vogliono imparare a sciare nelle località più note: St. Moritz, Crans Montana, la Val Gardena o la Val Badia.

Negli anni, come lui stesso ha svelato in un’intervista al Corriere della Sera, ha avuto a che fare con tantissimi VIP con cui ha potuto passare del tempo ed analizzare a fondo le loro abitudini: ecco svelato il retroscena su Maria De Filippi.

Maria De Filippi fumava anche in seggiovia: la confessione di Giorgio Rocca

Giorgio Rocca ha svelato com’è Maria De Filippi, come allieva, in un’intervista al Corriere della Sera svelandone la determinazione ed un curioso retroscena: “Mitica: fumava in seggiovia, era determinata come nel lavoro. Mi diceva ‘Non sono qui a spasso, devo imparare'”.

Caso contrario, invece, Belen Rodriguez, che a detto di Giorgio Rocca era Stefano De Martino ad invogliarla: “Era spinta dall’ex marito, ma era poco portata e con zero voglia di apprendere”.

Su Diletta Leotta ha confermato qualcosa che ci si poteva aspettare da una sportiva come lei: “Si vede che ha stoffa per lo sci”. Per concludere con Michelle Hunziker ha confessato: “Ha uno stile vintage, ma si vede che è… svizzera. E ha subito chiesto consigli per migliorare“.