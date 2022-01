Manuel Bortuzzo, arriva un durissimo colpo: il gesto non passa inosservato

Un brutto gesto nei confronti di Manuel Bortuzzo non è passato inosservato. Andiamo a vedere l’episodio avvenuto nella casa del GF Vip.

Nelle ultime settimane Alfonso Signorini ha dovuto frenare la maleducazione dilagante che si sta vedendo durante queste ultime settimane del GF Vip. Infatti in apertura di puntata il presentatore ha deciso di denunciare le frasi razziste di Katia Ricciarelli e le parolacce di Lulù Selassiè rivolte alla soprano. Inoltre il direttore di ‘Chi Magazine’ ha invitato tutti gli inquilini a fare un passo indietro, abbassando i toni e placando i rancori.

Nonostante la ramanzina del presentatore, però, alcuni vipponi hanno subito ripreso gli stessi comportamenti mostrati dall’inizio del reality. Infatti Manila Nazzaro, l’ex di Pippo Baudo e Soleil Sorge hanno subito mostrato di non aver ricevuto il richiamo di Signorini e si sono resi protagonisti di nuovi siparietti all’insegna della maleducazione. In tutto ciò a finire nel mirino dei tre c’è Manuel Bortuzzo. Andiamo quindi a vedere cos’è successo nella casa.

Manuel Bortuzzo nel mirino di alcuni concorrenti: il motivo è chiaro

Manuel Bortuzzo quindi sarebbe finito nel mirino di Manila, Katia e Soleil per aver difeso Lulù, dopo aver ricevuto una sorpresa nell’incontrare l’amato fratello minore Kevin. Il momento è stato abbastanza commovente, ma vissuto con gran decoro come ha sempre mostrato la famiglia dell’ex nuotatore. Conclusa la conversazione l’atleta paraolimpico ha ricevuto l’abbraccio di tutti i vipponi. Tra coloro che non l’hanno abbracciato però troviamo proprio Manila, Katia e Soleil.

Le tre non si sono nemmeno alzate dal divano, un comportamento che non è passato inosservato. Infatti il trittico di concorrenti ha continuato a tenere il muso lungo, una mossa che non è sfuggita al pubblico. Ma c’è dell’altro, con Ricciarelli e Sorge che si sono anche auto definite ‘sincere ed educate‘. Specialmente l’italo-americana ha fatto forza su Katia. Le due quindi sono finite nel mirino dei social a causa del loro modo di porsi con gli altri inquilini.