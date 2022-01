Lutto devastante per Sinead O’Connor: mondo della musica sconvolto. Una gravissima perdita annunciata proprio in queste ore

E’ una delle cantanti folk, pop rock più famose d’Irlanda. Sinead O’Connor ha interpretato brani di grandissimo successo ed è diventata famosa anche al di fuori del Regno Unito. In queste ore però si parla di lei non per motivi professionali e artistici ma per un dramma personale. E’ morto in queste ore il figlio dell’artista, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, che aveva solo 17 anni. Sinead lo ha annunciato su Twitter con un messaggio davvero struggente: “Il mio bellissimo figlio, vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena e adesso è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno seguire il suo esempio. Il mio bambino. Ti amo così tanto. Riposa in pace, ti prego“. Il teenager era scomparso da alcuni giorni, nei dintorni della cittadina di Tallaght, nella parte orientale dell’Irlanda, e a quanto pare potrebbe essersi suicidato.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Proprio 48 ore fa, Sinead O’Connor aveva lanciato un appello sempre sui social per ritrovare il figlio Shane scomparso nel nulla. Su Twitter aveva scritto: “Questo è un messaggio per mio figlio, Shane. Shane, non è più divertente. Mi stai spaventando a morte. Potresti per favore fare la cosa giusta e presentarti ad una stazione di Gardai. Se sei con Shane, chiama Garda per la sua sicurezza”.

Purtroppo l’appello non ha avuto l’effetto sperato, nonostante i tentativi di ritrovarlo in tempo, infatti, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. In realtà già nel gennaio del 2019, Shane era scappato di casa a soli 14 anni. All’epoca il ragazzo fu trovato sano e salvo, per la gioia della madre e di tutta la famiglia. Questa volta il destino è stato purtroppo diverso. RIP.