Giulia Stabile, il gesto d’amore per Sangiovanni che commuove i fan – FOTO

Il nuovo gesto di Giulia Stabile nei confronti di Sangiovanni ha fatto letteralmente impazzire i fan: ecco cosa ha fatto la ballerina.

Dopo l’intervista a Vanity Fair, Giulia Stabile e Sangiovanni sembrano aver fatto un improvviso passo indietro, chiedendo ai loro fan di rispettare la loro privacy. Ecco dunque che è diventato sempre più raro vederli insieme, anche se spesso fanno capolino nel profilo social dell’altro per sostenersi a vicenda.

In questi giorni, ha suscitato molta curiosità il fatto che Giulia Stabile abbia deciso di volersi fare un tatuaggio. La ballerina ha condiviso sui social un video in cui si mostrava insieme ad un tatuatore, lasciando intendere chiaramente le sue intenzioni. È dunque nata la curiosità rispetto a cosa si fosse tatuata e, soprattutto, il significato.

Sangiovanni e Giulia Stabile: il gesto per l’anniversario

Un successivo post di Giulia Stabile ha chiarito che ha deciso di tatuarsi un fiocco all’interno del polso sinistro. I fan sono subito impazziti, chiedendosi il perchè e soprattutto se fosse dedicato al suo fidanzato. Non è infatti sfuggito a molti il giorno in cui ha deciso di fare questo gesto, quando cioè ricorre un anno esatto da uno speciale anniversario.

Esattamente un anno prima, infatti, Sangiovanni ha lanciato il suo singolo Lady, il cui simbolo è proprio un fiocco. Giulia Stabile si è tatuata infatti un piccolo fiocco, disegnato con una linea di inchiostro continua e poco spessa. Gli ammiratori sono dunque impazziti, riconoscendo che la Lady a cui si riferisce Sangiovanni è effettivamente Giulia Stabile.

Sangiovanni e Giulia Stabile, presentazione in famiglia?

Non solo la canzone Lady ha festeggiato un anno di anniversario, ma anche la relazione fra il cantante e la ballerina di Amici 20. Per festeggiare l’importante ricorrenza, sono volati a Barcellona. Questo gesto potrebbe significare molto di più di quanto sembra: lei ha origini catalane, e parte della famiglia abita proprio in quelle zone.

Ecco la foto del tatuaggio che si è fatto Giulia Stabile: