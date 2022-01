Ex di Ballando con le Stelle operata al cuore: le sue condizioni – FOTO

Un ex opinionista di Ballando con le Stelle sembrerebbe aver avuto un gravissimo problema al cuore. Ecco il suo messaggio e la foto dall’ospedale.

Durante la quarta edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda nell’ormai lontano 2007, la giuria era composta da cinque persone: Lamberto Sposini, Fabio Canino, Amanda Lear, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Proprio Amanda Lear sembrerebbe essere stata male quasi all’improvviso, rendendo necessaria l’operazione al cuore.

Nessuno infatti sapeva che Amanda Lear avesse dei problemi di salute, ancor di più delle complicazioni che richiedessero l’intervento del chirurgo. La musa di Salvador Dalì, lanciata nella Tv italiana da Pippo Baudo, ha sempre dichiarato di credere nella vita eterna e che la morte sia soltanto una malattia che gli uomini prima o poi impareranno a curare.

L’ex di Ballando con le Stelle operata: come sta

L’ex opinionista di Ballando con le Stelle, Amanda Lear, si è mostrata nel pomeriggio dell’8 gennaio da un letto di ospedale e con la flebo, dove ha mostrato la sua gratitudine alla vita. Nel messaggio che ha pubblicato, la si vede sorridente, anche se ha accusato ovviamente la stanchezza dell’intervento chirurgico.

Amanda scrive: “Sono felice di averlo fatto! Un’operazione al cuore… Il mio cuore è stato riparato ed ora potrò amare i miei fan ancora di più…“. Amanda non ha voluto raccontare le motivazioni per cui si è sottoposta all’intervento o se aveva qualche malattia al cuore che si è risolta con il ricovero in ospedale.

L’affetto da tutto il mondo dopo l’operazione

Amanda Lear non ha affatto sbagliato a parlare dell’affetto dei suoi ammiratori. In poche ore, infatti, ha ricevuto oltre 20 mila like su Instagram, provenienti da tutto il mondo. Fra i primi artisti a volerle far sentire la propria vicinanza ci sono stati Carlo Menegucci e Paolo Stella. Apparentemente, non v’è traccia del fidanzato, che sicuramente sarà con lei.

Ecco il messaggio che Amanda Lear ha condiviso sui propri canali social: