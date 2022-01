Dazn, mazzata per tutti gli appassionati di calcio: fate attenzione! La piattaforma di streaming presente diverse problematiche

La svolta tecnologica che ha “colpito” quest’anno il calcio italiano ha lasciato indubbiamente il segno. Il passaggio completo da Sky Sport a Dazn non ha reso felici i tifosi, per tutti i problemi di connessione e fruizione che sono scaturiti. Tra le difficoltà logistiche dovute all’arretratezza delle reti in Italia e i server non proprio aggiornatissimi dell’azienda con sede a Londra, il prodotto è scaduto di qualità. Spazientiti, in molti appassionati hanno addirittura deciso di rescindere il contratto per protesta. L’ultima goccia che stava per far traboccare il vaso era la mancata seconda utenza in contemporanea. Il discorso sulla concurrency per ora è stata rinviato al prossimo anno, placando un minimo le critiche. Restano però gli altri “bug di sistema” a cui ormai siamo abituati. Come riportato dal Sole 24 Ore, esistono degli errori tecnici che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Vediamo insieme quali sono e come risolverli (ove possibile).

Dazn, tutta la serie di errori che puntualmente abbiamo imparato a conoscere in questi mesi

L’errore 105_801_403 , “Hai raggiunto il limite massimo di dispositivi. Prova ad aggiornare il tuo browser. Puoi anche andare a Il mio Account e rimuovere uno dei tuoi dispositivi per continuare. Puoi guardare DAZN solo su due (2) dispositivi contemporaneamente”. Questo messaggio a volte è stato riscontrato anche dopo aver chiuso uno degli altri dispositivi in funzione. Occorre rispegnere tutto e ripartire da capo con al massimo 2 device.

Errore 10_005_001 o 10_022_003, problema con la connessione Internet. Dazn consiglia di controllare su www.fast.com se il collegamento alla rete rispecchia i requisiti minimi: 2 Megabit per la definizione standard, 3,5 per l'alta, 6 Mbps per l'alta con un migliore frame rate, 8 Mbps per la massima qualità possibile.

Errore generico 10_000_000 , quando appare quest’errore Dazn non ha capito bene di cosa si tratta e dà consigli generici per risolvere: aggiornare la pagina; provare a utilizzare un browser o dispositivo diverso; a svuotare la cache; riavviare l’App o il dispositivo.

, quando appare quest’errore Dazn non ha capito bene di cosa si tratta e dà consigli generici per risolvere: aggiornare la pagina; provare a utilizzare un browser o dispositivo diverso; a svuotare la cache; riavviare l’App o il dispositivo. Errore di pagamento 10_002_007, un errore semplice legato alla probabile mancanza di fondi sufficienti sulla carta di pagamento, che può altresì essere scaduta. Da “Il Mio account” si possono aggiornare gli estremi per il pagamento.

