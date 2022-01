Clamorosa squalifica dopo Juventus-Napoli: adesso è ufficiale! L’arbitraggio di Sozza ha lasciato strascichi anche per la prossima partita

Nemmeno il tempo di metabolizzare il pareggio contro il Napoli e già è tempo di giocare. La Juventus torna in campo domenica, alle ore 18.30, per un altro big match. Ad attendere i bianconeri c’è la Roma, allo Stadio Olimpico. Contro i ragazzi di Mourinho, ‘La Vecchia Signora‘ cerca il riscatto. Il punto strappato agli azzurri non ha lasciato nessuno contento, staccando ancor di più le due squadre dal treno delle prime (Inter e Milan in fuga). Il massimo obiettivo per Allegri è il piazzamento in Champions League, con un posto tra le prime quattro. Staccare definitivamente le inseguitrici, tra cui la Roma, è l’imperativo dalle parti della Continassa. C’è però una tegola che pende sulla testa della Juve e riguarda la squalifica del suo allenatore in vista di domenica. Il tecnico livornese ha rimediato infatti una giornata di stop dopo i fatti della Befana e non sarà in panchina tra 24 ore.

Allegri squalificato dopo Juventus-Napoli: salterà il big match con la Roma

Il finale di partita contro il Napoli ha fatto perdere la testa ai giocatori della Juventus. Non solo gli interpreti in campo, ma anche Allegri aveva avuto un battibecco con l’arbitro Sozza, per il modo di gestire alcune situazioni. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’assegnazione di soli 5′ di recupero, nonostante le numerose interruzioni.

L’impossibilità di battere il calcio d’angolo scaturito dal tiro di Dybala, ha acceso gli animi, con la conseguente ammonizione dell’argentino. Dopo il triplice fischio le proteste sono proseguite fino a dentro gli spogliatoi e il tutto è stato inserito nel referto del direttore di gara. Il Giudice Sportivo ha deciso in queste ore di squalificare per una giornata l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri “per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale”. A questo è stata aggiunta anche una pena pecuniaria di 10.000 euro.