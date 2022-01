Tali e Quali, è tutto pronto: Carlo Conti annuncia due super ospiti

È tutto pronto per la prima puntata di Tali e Quali, che inaugura così la sua seconda stagione televisiva: Carlo Conti ha annunciato la presenza di due super ospiti in studio, ecco chi sono.

A fine novembre, I Gemelli di Guidonia hanno vinto l’edizione 2021 di Tale e Quale Show, sorprendendo i tanti fan che speravano nella vittoria di Pago o Ciro Priello. Quest’anno, la Rai ha deciso di tornare a proporre di nuovo il format del programma anche dopo il Capodanno. Questa volta, però, andranno in gara i nip, come già avvenuto nel 2019.

Se ormai tre anni fa l’esperimento dei nip, cioè dei non famosi, era durato solo una puntata, questa volta si proverà ad estenderlo ad un intero mese. A partire dall’8 gennaio alle 21:25 su Rai 1, si scopriranno infatti i primi 11 concorrenti del programma, fra cui serà decretato il vincitore della serata.

Tali e Quali, come funziona il nuovo programma di Conti

La versione nip di Tale e Quale Show si chiamerà Tali e Quali, e durerà quattro settimane. Ogni puntata avrà il suo vincitore, e ci sarà anche una finalissima in cui si eleggerà il migliore della stagione fra i vincitori di ogni puntata. Come accade per la versione vip, anche qui sarà indispensabile il televoto del pubblico.

LEGGI ANCHE >>> Carlo Conti dice basta: la novità non piace al pubblico

NON PERDERTI >>> Mara Venier ha scelto Carlo Conti: la notizia fa impazzire di gioia il pubblico

Oltre al giudizio espresso dal pubblico, all’interno di Tali e Quali si ritroverà anche la giuria di Tale e Quale Show, ovvero Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi. Le esibizioni si svolgeranno ovviamente dal vivo, ma la trasmissione sarà registrata sotto l’attenta regia di Maurizio Pagnussat.

Chi sono i super ospiti di Tali e Quali

Le indiscrezioni riguardo Tali e Quali rivelano che fra i concorrenti ci sarà una parrucchiera identica alla leggendaria Mina ed il sosia di Vasco Rossi. Ci saranno anche due super ospiti: l’ex concorrente Biagio Izzo, che recentemente è stato sul piccolo schermo nel film I fratelli di Filippo, e I Gemelli di Guidonia, gli amati vincitori dell’ultima edizione vip.

Ecco l’annuncio del programma da parte della redazione Rai:

Il sabato sera c’è #TalieQuali! 🎉

Talenti bravissimi, quanto sconosciuti, imiteranno artisti famosi in Italia e nel mondo.

Siete pronti per un’altra avventura da vivere insieme? 😉

Appuntamento #8gennaio alle 21.25 su #Rai1 e in streaming @RaiPlay pic.twitter.com/0TY9w0E4TA — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 5, 2022

Stasera non perdetevi la prima puntata di #TalieQuali.

Imitazioni, musica, e tante sorprese! Ci sarà da divertirsi… 😁

Alle 21.25 su #Rai1 e in streaming @RaiPlay pic.twitter.com/VE1vlMPKEU — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 8, 2022