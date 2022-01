“Bello lui”: Ida Platano esce allo scoperto. L’apprezzamento su un concorrente del GF Vip – FOTO

Ida Patano ha deciso di uscire allo scoperto con un apprezzamento che ha lasciato tutti di stucco: è rivolto ad un concorrente del GF Vip 6

Non si spengono i riflettori su Ida Platano che dopo l’ultima puntata del GF Vip 6 è tornata su Instagram con un apprezzamento che ha lasciato tutti di stucco. La bellissima dama del trono over a Uomini e Donne ha voluto così stuzzicare la curiosità dei suoi followers: “Bello lui”.

Ma a chi sarebbe rivolta questa sua attenzione? Ebbene, alla Platano avrebbe particolarmente colpito Barù Gaetani il cui vero nome è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Il nuovo gieffino, che si è fatto conoscere sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione alla prima edizione di Pechino Express, è discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia.

Barù da quando ha varcato l’ambitissima porta rossa di Cinecittà è riuscito, con la sua galanteria, a conquistare l’attenzione di moltissimi sia dentro che fuori dalla Casa. Nessuno avrebbe mai immaginato, però, che il food blogger ed imprenditore avrebbe colpito anche la bellissima Ida che proprio in questi ultimi giorni è rimbalzata sulle pagine del gossip per un presunto riavvicinamento con un ex cavaliere di Uomini e Donne.

Ida Platano sotto i riflettori: la dama di Uomini e Donne si sarebbe riavvicinata ad un’ex cavaliere

Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che per Ida Platano ci sia stato un riavvicinamento con un ex cavaliere di Uomini e Donne. La notizia è venuta fuori attraverso i social dove la dama, ancora una volta, ha stuzzicato l’attenzione dei suoi fans.

La Platano ha pubblicato nelle Ista Stories un video in cui afferrava un enorme mazzo di rose rosse ricevute da un suo ammiratore lo scorso anno: “Ricordi“. In molti, facendo un salto nel passato hanno ricordato che molto probabilmente in questo periodo dell’anno la Platano si frequentava con Riccardo Guarinieri: è con lui che starebbe nuovamente nascendo del tenero? Staremo a vedere.