Belen Rodriguez, pioggia di polemiche sui social: l’attacco di un follower – FOTO

Belen Rodriguez attaccata da un follower sui social: la sua risposta lascia tutti di stucco. Scopriamo insieme cos’è successo

Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione con un particolare che starebbe generando non poche polemiche sul web. La showgirl argentina è in vacanza con l’amica del cuore Patrizia Griffini e intanto i fans si chiedono con chi, Belen, abbia lasciato la piccolissima Luna Marì.

Ebbene, mentre la 37ennne è volata a Punta del Est in Uruguay, la secondogenita nata dalla relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese è rimasta proprio con quest’ultimo. Quanto a Santiago, il bambino invece, si trovata assieme al suo papà Stefano De Martino con il quale la modella pare abbia trascorso il Natale.

Belen Rodriguez al centro delle polemiche: “Invece il tuo cervello?”. La risposta ad un follower spiazza tutti

Belen e Patrizia sono inseparabili e la showgirl argentina, durante questa parentesi uruguayana, sta costantemente tenendo aggiornati i suoi fans. Questi ultimi però sembrerebbero essersi spaccati a metà. Da un lato c’è chi critica la 37enne per aver lasciato la piccola Luna Marì da sola con il papà e dall’altro lato c’è chi invece sostiene la showgirl.

Tra i vari commenti rimbalza agli occhi quello di un utente che ha scatenato l’ira della Rodriguez. “Buonasera a te. Ma dimmi, il bambino appena nato dove sta?“, ha chiesto il follower. La risposta della showgirl, invece, ha sorpreso tutti: “Invece il tuo cervello?”. C’è anche chi ha affermato che “La mamma è sempre la mamma e dovrebbe essere vicino al bambino”. Intanto come dicevamo, Luna Marì si torva con Antonino. L’ormai ex di Belen ha approfittato di questi giorni per portare la piccola dalla sua famiglia a La Spezia.