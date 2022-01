Arisa sbarca nel cinema: proposta irrinunciabile da parte di un celebre regista

Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle, Arisa è pronta ad una nuova avventura: arriva una mega proposta da parte di un celebre regista.

Arisa è stata la grande protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, arrivando al successo in finale contro l’amico e collega Morgan. Da diversi mesi, però, la cantante ha conquistato tutti sia grazie alla sua sensualità durante la competizione in onda sulla Rai, sia per gli scatti provocanti postati sui social. Adesso quindi l’artista sarebbe pronta ad un nuovo ed importante progetto.

Infatti per Arisa si sono aperte le porte del cinema, come rivelato dal settimanale ‘Oggi‘. Secondo il magazine di cronaca rosa la cantante sarebbe pronta per mettersi alla prova dinanzi ad una cinepresa. A volerla, inoltre, ci sarebbe un celebre regista italiano. Andiamo quindi a vedere l’ultima voce riportata dal noto settimanale di gossip.

Arisa, dopo Ballando con le Stelle arriva anche il Cinema: clamorosa indiscrezione

A rivelare la clamorosa voce riguardante Arisa ci avrebbe pensato Alberto Dandolo. Il giornalista nella sua rubrica ‘Pillole di Gossip‘, sul settimanale Oggi, afferma: “Gira voce che uno dei più blasonati registi italiani la voglia addirittura nel suo prossimo film e con un ruolo di primo piano“. Per la vincitrice di Ballando con le Stelle non sarebbe nemmeno la prima volta al cinema. Infatti l’artista è apparsa in diversi film come: Tutta colpa della musica, La peggior settimana della mia vita, Colpi di fulmine, La verità, vi spiego, sull’amore e Nove lune e mezza.

In attesa di scoprire quale sarà il futuro della cantante, apparentemente chiamata da un noto regista italiano, è oramai quasi certo che l’artista parteciperà alla prossima edizione de ‘Il Cantante Mascherato’, in onda sempre sulle reti Rai a partire dal prossimo 11 febbraio. Protagonista della prima edizione del talent, Arisa adesso potrebbe partecipare al reality nelle vesti di giudice accanto a Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.