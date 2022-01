Le anticipazioni di Beautiful svelano che Hope e Finn scoprono del tradimento dei rispettivi coniugi: la reazione dei due

Nuove puntate della soap opera americana andranno in onda, come di consueto, su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 13:40 in seguito al TG5. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Hope e Finn scopriranno del tradimento di Liam e Steffy.

Nel momento in cui Liam scopre che Thomas non ha realmente baciato Hope, ma che è stata una svista la sua, è colto da un grande sconforto che gli fa crescere i sensi di colpa. Tuttavia, Steffy gli suggerisce di nascondere quello che c’è stato tra i due, fin quando non arriva un imprevisto che cambia ogni cosa.

Anticipazioni Beautiful, Steffy è incinta e non sa di chi è il bambino

A complicare la questione del tradimento, arriva una notizia inaspettata: Steffy è incinta, di chi è il bambino? È arrivati a questo punto che Liam convince la Forrester a rivelare i rispettivi partner cos’è successo una notte tra i due. La figlia di Brooke scoppia in lacrime alla scoperta che suo marito è andato a letto con la sua storica rivale, ma, nonostante non sia affatto semplice, decide di perdonare il tradimento.

Arriva il turno di Steffy che svela a Finn dettagliatamente quanto accaduto quella notte, ma anche il medico decide di perdonarla e proseguire con la loro storia, non senza problemi e discussioni. Thomas giocherà un ruolo importante una volta scoperto tutto ed inciterà la Logan a perdonare suo marito.