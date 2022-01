Al Bano e Romina di nuovo insieme, la notizia fa impazzire i fan. C’è uno sviluppo importante nella vita privata della coppia

Separati da più di vent’anni, Al Bano e Romina Power hanno ricomposto da tempo la loro coppia sul palco e il successo ottenuto dai loro tour dimostra che avevano ragione. Ma i fan, soprattutto quelli di una certa età, sognavano anche di rivederli insieme in privato, per ricominciare da dove avevamo interrotto dopo la scomparsa di Ylenia.

Così non è stato e forse non sarà mai anche se finalmente c’è una buona notizia per tutti quelli che li stimano e li seguono. Qualche tempo fa Romina si era nuovamente arrabbiata per un’intervista nella quale il suo ex marito aveva confermato di essere felice accanto a Loredana Lecciso. E, anzi, lamentava il fatto di aver concesso ad altri di mettersi in mezzo al loro rapporto, sbagliando.

Tutto questo avrebbe provocato una nuova frattura tra gli ex coniugi che con il tempo avevano trovato di nuovo un certo equilibrio. Romina e Loredana non si sono mai sopportate anche se c’è nel tempo ha provato a farle incontrare o almeno ad avere rapporti civili tra di loro. Ma cosa è successo di recente per far cambiare idea alla Power?

Al Bano e Romina di nuovo insieme, il gesto improvviso che ha cambiato tutto

La spiegazione è arrivata direttamente da Al Bano, intervistato dal settimanale ‘Di Più’ ed è legata alle sue condizioni di salute. Subito dopo Natale infatti il cantante di Cellino San Marco è stato colpito dal Covid-19 e anche se era asintomatico, per uno che ha avuto diversi problemi di cuore in passato poteva essere una complicazione.

Così non è stato, ma intanto mentre era in quarantena Al Bano ha ricevuto una telefonata importante. Era dell’ex moglie che gli ha chiesto aggiornamenti sulla salute: “Quando ha saputo che avevo il Covid si è preoccupata e mi ha dato un grande in bocca al lupo. Mi ha fatto piacere”

Un gesto distensivo del quale aveva bisogno perché, come ha sempre confessato, lui ha provato in tutti i modo a far convivere civilmente le due donne che ha amato. Non è andata così, ma almeno sappiamo che Al Bano e Romina hanno fatto di nuovo pace e i loro fan possono dormire sonni sereni.