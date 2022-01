WhatsApp, è possibile inviare messaggi invisibili: che divertimento

Spunta su WhatsApp un metodo per inviare i messaggi invisibili. Andiamo a vedere come mettere in pratica il trucco sull’applicazione.

WhatsApp è una delle applicazioni fondamentali nella nostra vita ed è presente su ogni smartphone. Infatti grazie all’app di Menlo Park possiamo messaggiare e chiamare gratuitamente, basterà avere una connessione ad internet. Oggi andiamo a vedere l’ultima moda che sta spopolando all’interno dell’applicazione, ossia i messaggi invisibili. Infatti inviarli non è così semplice. WhatsApp ha implementato in automatico una funzione automatica in cui vengono annullati gli spazi vuoti.

Quindi se vogliamo mandare un messaggio l’applcazione ci impone di digitare almeno un carattere. Per applicare il trucco su iOS bisogna copiare ed incollare un una serie di spaziature da un’altra app. Nel caso in cui l’applicazione ce lo impedisse, potremmo utilizzare il sito web che funziona sia su iOS che su Android. Nonostante la lentezza il sito in questione permetterà di inviare messaggi invisibili su WhatsApp.

WhatsApp, come riascoltare un audio prima di inviarlo: trucco sorprendente

Sono tantissime le funzioni presenti su WhatsApp, che specialmente nel corso del 2021 ci ha tenuto ad aggiornare l’applicazione con nuovi importantissimi strumenti. A lungo si è parlato del servizio di Meta come un app che oramai si era seduta sugli allori. Adesso gli sviluppatori, però, sono pronti a lavorare per migliorare l’esperienza all’interno dell’app per tutta l’utenza. Infatti tutti gli account WhatsApp adesso potranno ascoltare gli audio prima di inviarli.

Utilizzare questa funzione è semplicissima e ci permetterà di evitare alcune figuracce quando messaggiamo. Infatti basterà aprire una chat ed iniziare a registrare l’audio. Successivamente l’utente dovrà strisciare il dito su una piccola icona a forma di lucchetto. Una volta compiuta questa operazione potrete registrare l’audio senza tenere premuto. Per poi ascoltare l’audio prima di inviarlo, basterà uscire dalla chat con la freccetta che indica a sinistra e successivamente rientrare nella conversazione. Una volta svolto questo passo, troverete il tasto play che vi permetterà di riascoltare il vostro messaggio vocale.