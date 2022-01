Un Posto al Sole anticipazioni, nuova battuta d’arresto per Rossella: le cose si mettono male

Nuovi colpi di scena lasceranno senza parole gli appassionati di Un Posto al Sole: tutte le anticipazioni sugli episodi in onda dal 10 al 14 gennaio

Nuovi ed imperdibili colpi di scena accompagneranno gli appassionati di Un Posto al Sole nella settimana che va dal 10 al 14 gennaio 2022. Stando alle anticipazioni della storica soap napoletana, Rossella e Riccardo vivranno una nuova battuta d’arresto. Proprio quando sembrava che i due si fossero riavvicinati, Virginia svelerà un segreto sul dottor Crovi.

Intanto alla terrazza sia Bianca che Nunzio preoccupano Franco. La bambina dopo la partenza di Angela appare sempre più triste. Nunzio, invece, non prende sul serio il suo lavoro ai Cantieri mettendo in difficoltà il Boschi con Roberto Ferri. Il povero Guido si troverà a vivere un momento di intimità tra Silvia Graziani e Giancarlo. La sua reazione porterà la cugina a credere che Giancarlo non stia particolarmente simpatico al comandante dei vigili.

Fabrizio Rosato in crisi dopo la fuga di notizie: le cose si mettono male per l’imprenditore. Tutte le anticipazioni di Un Posto al Sole

Patrizio Giordano è sempre più a terra dopo che Clara l’ha lasciato. Anche per Rossella, come dicevamo, questo non sarà un periodo facile: Virginia farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla neo-dottoressa e Crovi. Intanto, dopo il richiamo subito da Franco e Roberto, Nunzio potrebbe finalmente impegnarsi nel suo nuovo lavoro ai Cantieri.

A proposito di Ferri, l’imprenditore si avvicinerò sempre di più a Lara. Marina, invece, dopo la fuga di notizie dal pastificio Rosato, starà accanto al suo uomo ma le cose per Fabrizio non andranno proprio bene. Dopo il piano messo in atto alle sue spalle, Speranza è sempre più confusa: la nipote di Mariella si sente divisa tra Samuel e Vittorio. Quale sarà la sua scelta? Staremo a vedere.