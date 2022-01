Stretta sui tirocini extracurriculari: cosa prevede la Legge di Bilancio

D’ora in poi ci saranno nome più severe per i tirocini extracurriculari. Saranno riservati ai “soggetti con difficoltà di inclusione sociale” e dovranno prevedere una “congrua attività di partecipazione” e una durata massima comprensiva di eventuali proroghe. Chi non paga l’indennità dovrà pagare una multa fino a 6mila euro. Tutti i tirocini effettuati al di fuori di un corso di studi dovranno essere tracciabili e monitorabili.

La regola è stata introdotta perché spesso questo tipo di prestazione è usata impropriamente dalle aziende per pagare poco i lavoratori, senza doverli assumere. Dai dati del ministero del Lavoro emerge che spesso contratti del genere non vengono usati solo per i giovani, ma anche per ultracinquantenni.

Le norme indicate nella Legge di Bilancio

Nella legge di Bilancio sono indicate le nuove norme, che demandano Governo e Regioni ad emanare le linee guida entro sei mesi. È previsto anche un limite numerico per i tirocini attivabili in base alla dimensione dell’impresa. Al termine del periodo va rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.

La legge prevede anche che l’attivazione di nuovi tirocini sia vincolata all’assunzione di una quota minima di tirocinanti. Se il datore di lavoro non paga è previsto anche che l’azienda dovrà riconoscere la “sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato”. Questo però deve essere deciso dal giudice del lavoro.

La delimitazione della categoria è affidata al Governo e alle Regioni, con le linee guida che saranno emanate entro il trenta giugno.