Un’idea che va realizzata quella della Rai per il Festival di Sanremo 2022: una cosa mai vista prima nella storia della kermesse

Il direttore artistico di Sanremo 2022, Amadeus, è stato molto chiaro: quest’anno deve essere speciale, più degli ultimi due. Se il conduttore ha accettato nuovamente la kermesse musicale è proprio per la voglia di mettersi in gioco e riuscire a gestire la pandemia anche tra gli artisti in gara ed gli spettatori.

Amadeus, evidentemente, vuole sfidare ogni edizione del celebre Festival della canzone italiana e portare in scena qualcosa di mai visto prima.

Sanremo 2022, la Rai ha in mente un gran progetto: di cosa si tratta

Al centro del progetto Rai, per Sanremo 2022, c’è Orietta Berti. In particolare, ai vertici starebbero ragionando circa una serata speciale, probabilmente la quarta, dedicata ai brani degli anni ’60-’70-’80-’90 cantate dai big in gara, ma da una nave Costa Crociere ormeggiata nel porto ligure con Orietta Berti a bordo e Fabio Rovazzi al timone. Sarebbe qualcosa di storico per la kermesse musicale, ma a 10 anni da quanto accaduto con la Costa Concordia e Schettino, l’idea potrebbe non piacere a qualcuno.

L’idea è stata generata grazie allo sponsor di quest’anno che non sarà soltanto TIM, ma anche il colosso delle navi da crociera. Anche l’anno scorso si parlò di una soluzione simile per limitare i contagi e far vivere tutti in una ‘bolla’, ma quest’anno sembra poter realizzarsi davvero.