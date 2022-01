Oggi è un altro giorno, Serena Bortone commossa: “È stato terribile”

Serena Bortone si è commossa durante la puntata di Oggi è un altro giorno del 7 gennaio. Ecco chi era l’ospite in studio e cosa ha raccontato durante l’intervista.

Durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, in onda ogni pomeriggio su Rai 1, la conduttrice Serena Bortone si è commossa per il racconto dell’ospite in studio. Le ha concesso un’intervista il famoso doppiatore italiano Luca Ward, voce di Sandokan, Diabolik, Il Gladiatore, ma anche di attori come Nicholas Cage, Tom Hanks e Richard Gere.

Quello che ha commosso della presenza di Luca in studio, però, non è tanto l’esperienza personale, ma un dettaglio privato che prima d’ora era stato solo accennato durante un’intervista a Verissimo. Non molto tempo fa, infatti, lui e sua moglie si sono accorti quasi per caso di un gravissimo problema di salute della loro figlia Luna.

Luca Ward a Serena Bortone: “Ci siamo sentiti colpevoli”

Serena Bortone è apparsa visibilmente commossa durante la puntata di Oggi è un altro giorno, quando Luca Ward ha rivelato che sua figlia soffre della sindrome di Marfan. Tutto è nato per caso, quando osservando sua Luna si è accorto che non aveva il bacino correttamente allineato. Da lì, sono partite un anno e mezzo di ricerche mediche.

Il risultato è stato terribile. Luca Ward ha scoperto che Luna aveva una patologia che impattava negativamente sugli organi del tessuto connettivo come il sistema scheletrico, gli occhi, il cuore, i vasi sanguigni. Non si sono potuti trattenere dal fare la classica ricerca su internet, che ovviamente gli ha gettati nel panico più totale.

Serena Bortone commossa: la reazione di Luca Ward e della moglie davanti alla malattia di Luna

Inizialmente, Luca Ward pensò che i problemi fossero colpa sua, che avesse omesso qualcosa o avesse sbagliato nella crescita della figlia. Sua moglie, in quel momento, ha deciso di rinunciare alla sua carriera per potersi dedicare completamente alla figlia. Il doppiatore commenta: “Aveva ragione lei“.