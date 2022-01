Netflix, addio alla serie più amata: è stata cancellata definitivamente

Netflix dice addio ad una delle serie più amate dagli utenti. Da poco tempo, infatti, è stata cancellata definitivamente dal catalogo.

Oramai è noto come Netflix ogni mese riveda il suo catalogo, cancellando periodicamente una serie di prodotti per dare spazio ai nuovi contenuti in arrivo sulla piattaforma. Anche in questo gennaio sono tantissime le serie tolte dal catalogo. Tra queste troviamo anche l’amata Peaky Blinders che dice addio dopo la sesta ed ultima stagione. Di seguito troveremo la lista completa delle serie televisive che hanno detto addio a Gennaio 2022.

Atypical , stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione;

, stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione; Bonding , stagione 2 – cancellata;

, stagione 2 – cancellata; Country Comfort , stagione 1 – cancellata;

, stagione 1 – cancellata; The Crew , stagione 1 – cancellata;

, stagione 1 – cancellata; The Crown , stagioni 4, 5 e 6 – cancellata dopo la sesta e ultima stagione;

, stagioni 4, 5 e 6 – cancellata dopo la sesta e ultima stagione; Cursed , stagione 1 – cancellata;

, stagione 1 – cancellata; Dead to Me , stagione 3 – cancellata dopo la terza e ultima stagione;

, stagione 3 – cancellata dopo la terza e ultima stagione; Dear White People , stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione;

, stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione; Derry Girls , stagione 3 – cancellata dopo la terza e ultima stagione;

, stagione 3 – cancellata dopo la terza e ultima stagione; The Duchess , stagione 1 – cancellata;

, stagione 1 – cancellata; F is for Family , stagione 5 – cancellata dopo la quinta e ultima stagione;

, stagione 5 – cancellata dopo la quinta e ultima stagione; Grace and Frankie , stagione 7 – cancellata dopo la settima e ultima stagione;

, stagione 7 – cancellata dopo la settima e ultima stagione; Hit & Run , stagione 1 – cancellata;

, stagione 1 – cancellata; The Irregulars , stagione 1 – cancellata;

, stagione 1 – cancellata; The Kominsky Method , stagione 3 – cancellata dopo la terza e ultima stagione;

, stagione 3 – cancellata dopo la terza e ultima stagione; Lost in Space , stagione 3 – cancellata dopo la terza e ultima stagione;

, stagione 3 – cancellata dopo la terza e ultima stagione; Manifest , stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione;

, stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione; On My Block , stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione;

, stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione; Ozark , stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione;

, stagione 4 – cancellata dopo la quarta e ultima stagione; Peaky Blinders, stagione 6 – cancellata dopo la sesta e ultima stagione.

Netflix, chiude una delle concorrenti sleali: addio a Popcorn Time

In questi anni Netflix ha dovuto avere a che fare non solo con la concorrenza di altri colossi del settore come Amazon Prime Video o Disney+, ma anche con i siti pirata. Infatti la pirateria su Internet è un vero e proprio ostacolo per chi opera nel mondo dello spettacolo, con diversi siti che propongono serie tv e film gratuitamente, ma illegalmente. Oggi la piattaforma di Reed Hastings può festeggiare la chiusura di Popcorn Time.

L’applicazione infatti rende gratuita la visione di film e programmi televisivi in maniera facilissima, ma illegale. Inoltre questa presentava un’interfaccia simile proprio al colosso dello streaming video. A riportare la chiusura immediata ci ha pensato il portale specializzato Bloomberg.com, nella sezione dedicata alla Tecnologia. Nel corso degli anni, inoltre, lo stesso Hastings ha più volte ribadito come una delle concorrenti più agguerrite del servizio sia la pirateria. Così Netflix, ma anche Prime Video e Disney+, oggi possono festeggiare la chiusura definitiva di Popcorn Time.