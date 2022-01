Michael Schumacher, l’ultimo annuncio è un vero colpo al cuore: tifosi tristi. Il campione tedesco ha da poco compiuto 53 anni

Il presente di Michael Schumacher è assai nebuloso. Il passaggio nella villa di Maiorca non è mai stato confermato ufficialmente, così come la messa in vendita della villa di Ginevra. Dove stia proseguendo la sua riabilitazione è affare solo della famiglia, che ha eretto un muro di riservatezza sul ‘Kaiser‘. Ogni tanto escono delle dichiarazioni da parte di quei pochissimi amici, come Jean Todt, che possono andare a trovarlo e scambiarci qualche parola. Allo stesso modo, grazie al documentario realizzato lo scorso anno da Netflix, anche la moglie Corinna ha parlato dell’attuale condizione del marito, pur molto in generale. A 53 anni (compiuti lo scorso 3 gennaio) purtroppo l’ex pilota tedesco non è tornato più ad essere quello di prima. Al suo fianco ci sono sempre anche i figli, Gina Maria e Mick. Quest’ultimo sta ripercorrendo le orme del padre in Formula 1, avendo esordito quest’anno con la Haas.

Michael Schumacher, le parole del figlio Mick sono un vero colpo al cuore: nessuno parla più con lui

Il giovane driver ha parlato anche di quanto succede a casa, nelle riunioni di famiglia. Lui stesso sottolinea come il rapporto con Michael è profondamente cambiato. Nessuno parla con lui dal giorno dell’incidente.

“Quei momenti in famiglia in cui parlavo con lui non ci sono più stati, e a mio modo di vedere questo è abbastanza ingiusto. Penso che ora ci capiremmo in un modo diverso semplicemente perché parleremmo un linguaggio simile, quello dell’automobilismo e avremmo tante cose di cui conversare. Ed è proprio questo pensiero che mi rimane in testa la maggior parte del tempo, perché se fosse possibile sarebbe bellissimo. Rinuncerei a tutto per poterlo fare“. Purtroppo queste parole fanno il paio con quanto riportato da Todt, Montezemolo e Briatore, ovvero tutti coloro che possono fargli visita. Schumi non è più quello di prima e difficilmente tornerà ad esserlo.