Kate Middleton spiazza tutti: clamorosa decisione a causa del Covid. La duchessa di Cambridge è prossima a compiere 40 anni

Il matrimonio di Kate e William è stato il primo grande evento mediatico della Royal Family dopo svariati anni. Dai tempi di Carlo e Diana non si vedeva un trasporto e una partecipazione così massiccia da parte dei sudditi di Sua Maestà. Il 29 aprile 2011 a Londra, l’Abbazia di Westminster era stracolma per il fatidico si dei duchi di Cambridge. Le limitazioni legate alla pandemia erano ancora molto lontane e le adunate di popolo erano consentite e auspicate. Oggi a distanza di un decennio abbondante le cose sono cambiate e per un’altra celebrazione importante i programmi saranno profondamente diversi. Il 9 gennaio la Middleton compirà 40 anni, il famoso giro di boa. L’evolversi del Covid, con lo scoppio della variante Omicron anche nel Regno Unito, ha bloccato tutte le possibilità di assembramento.

Kate Middleton spiazza tutti: festa in tono minore per i suoi 40 anni

Massima cautela quindi anche per il compleanno della duchessa, che si svolgerà con la partecipazione di poche decine di persone. Secondo quando riportato al Daily Mail non ci sarà un grande party all’inglese, ma una cerimonia intima.

“È probabile che ci saranno celebrazioni di basso profilo. Non voleva comunque nulla di appariscente, non è esattamente il suo genere, ma soprattutto, dato il clima attuale, è possibile che tutto venga ridimensionato“.

Il luogo dove si svolgerà la ricorrenza dovrebbe essere l’Anmer Hall, nel Norfolk, la residenza di campagna dei Cambridge. Proprio lì William, Kate e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis hanno trascorso le recenti feste natalizie. Lì vicino risiedono anche i familiari della Middleton, ovvero i genitori Carole e Michael, la sorella Pippa, con il marito James Matthews e i figli Arthur e Grace, il fratello minore James con la neo moglie Alizée Thevenet. Una riunione intima che avrà poco a che fare con lo sfarzo solito dei Windsor.