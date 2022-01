GF Vip 6, importantissima comunicazione: Signorini sconvolge tutti – VIDEO

Grandi sorprese e colpi di scena questa sera al GF Vip 6. Alfonso Signorini entrerà nella casa di Cinecittà per incontrare di persona i vipponi

Al Grande Fratello Vip 6, le liti sono ormai all’ordine del giorno. Nel corso del daytime odierno, Alfonso Signorini ha fatto sapere che questa sera entrerà di persona nella casa più spiata d’Italia per fare chiarezza. Il padrone di casa ha dichiarato: “Se c’è un dono che la Befana non ha portato ai nostri vipponi, è quello della tranquillità! La casa è spaccata in due. Sarà una puntata infuocata!“.

Intanto, nuovi concorrenti si preparano a varcare l’ambitissima porta rossa. Ad annunciare il proprio ingresso ai ‘vipponi’ questa volta sarà Delia Duran. La moglie di Alex Belli comunicherà ai concorrenti che è pronta a sottoporsi alla quarantena per entrare in gioco. Quale sarà la reazione di Soleil Sorge? Ma soprattutto, come ha dichiarato Signorini, l’attrice scombussolerà la vita dell’influencer italo-americana? Staremo a vedere.

GF Vip 6, grandi sorprese per Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge: le anticipazioni

I colpi di scena e le sorprese questa sera al GF Vip 6 saranno veramente tante. Come ha annunciato Alfonso Signorini nel daytime odierno, per Manuel Bortuzzo ci sarà un regalo. Negli ultimi giorni l’ex promessa del nuoto ha più volte detto che presto lascerà il reality di Mediaset. Per questo motivo Signorini ha deciso di far entrare suo fratello nella casa di Cinecittà: Kevin riuscirà a portare un’ondata di ricarica al 22enne triestino? Staremo a vedere.

Infine, per Soleil Sorge non ci sarà solo Delia Duran. L’influencer italo-americana incontrerà l’ex concorrente del GF Vip 5 Dayane Mello. Le due modelle sono molto amiche e per Soleil sarà sicuramente un bel momento. Non ci resta che seguire la puntata di questa sera, venerdì 7 gennaio 2022, per scoprire tutti i dettagli.