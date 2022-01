GF Vip 6 anticipazioni: la decisione su Katia Ricciarelli e nuovo ingresso in Casa

Questa sera una nuova puntata del GF Vip 6 allieterà i telespettatori di Mediaset con un nuovo ingresso: le anticipazioni

Dalle 21:45, questa sera venerdì 7 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6 con Alfonso Signorini, Adriana Volpe e la temporanea sostituta di Sonia Bruganelli, Laura Freddi.

Dalla scorsa puntata, Alfonso Signorini si è appellato direttamente alla produzione per prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei concorrenti della Casa. Lunedì, infatti, il conduttore si è trovato a redarguire in diretta i vipponi per la mancanza di rispetto nei suoi confronti che continuava, inascoltato, a chiedere di placare gli animi e far silenzio. Non è tutto, perché durante la settimana c’è stata qualche diatriba e non sono mancati paroloni per niente ammessi dal regolamento.

GF Vip 6, è il giorno dell’ingresso di Delia Duran

Intanto che Lulù, Soleil e Katia Ricciarelli rischiano grosso e non si esclude un provvedimento serio, a far ingresso all’interno della Casa sarà Delia Duran, compagna dello squalificato Alex Belli ed acerrima nemica della Sorge.

Il suo ingresso nella Casa, benché prevedibile, è stato rimandato più volte, ma stando a quanto riportato da TvBlog, sembrerebbe essere arrivato il momento giusto. La sua partecipazione al reality show porterà inevitabilmente al caos: la rivalità con Soleil Sorge non è un segreto e potrebbe trovare appoggio in qualche altro concorrente cui l’ex tronista non le è proprio simpatica.