Fedez, paura per l’incidente durante le vacanze: le sue condizioni – VIDEO

Appena guarito dal Covid, Fedez è andato in montagna per delle brevi vacanze, che sembrerebbero essere state subito rovinate da un incidente.

Dopo la guarigione dal Covid, Fedez è finalmente partito con la famiglia per le ambite vacanze in montagna, dove hanno anche trovato amici di vecchia data come lo YouTuber Luis Sal. Il suo singolo “Mille” è il più venduto in Italia nel 2021, mentre la nuova canzone “Sapore” è al secondo posto dei brani più ascoltati.

Si potrebbe dire, però, che Fedez, una volta guarito dal Covid, si è trovato subito ad affrontare un altro problema. Non appena arrivato in montagna, ha avuto un brutto incidente che gli ha lasciato un segno in faccia. È stato lo stesso cantante a voler spiegare in un video che cosa gli era appena successo.

Fedez sull’incidente: “Mi sono aperto in due la faccia”

L’incidente di Fedez in montagna è stato anche immortalato da un breve filmato. Si vede lui che scende sulla slitta, prendendo sempre più velocità. Chiara Ferragni prova a fermarlo, ma lui va a schiantarsi su uno sterrato. Ha quindi confessato ai suoi fan: “Mai più lo slittino per i bambini, ragazzi. Mi sono aperto in due la faccia!“.

Chiara è incredula, e forse sospetta che lui si sia truccato e stia scherzando. Invece è tutto vero: i segni sotto al mento ci sono, e si vede che ha anche perso sangue. Il cantante poi cerca come al solito di sdrammatizzare, dicendo alla moglie che lui è un macho e quindi non si è fatto nulla. Subito dopo, però, ammette la verità: “Mi fa malissimo!“.