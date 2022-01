Eurovision 2022, spuntano nuovi nomi per la conduzione: l’indiscrezione

Come il Festival di Sanremo anche l’Eurovision 2022 è attesissimo dal pubblico del piccolo schermo. Intanto spuntano nuove indiscrezioni sulla conduzione

Come il Festival di Sanremo anche l’Eurovision 2022 è attesissimo dagli appassionati della musica. Intanto, proprio nelle ultime ore, sono spuntate nuove indiscrezioni sul festival musicale internazionale per quanto concerne la conduzione: al timone dell’Eurovision potrebbe esserci Alessandro Cattelan.

Il conduttore televisivo vanta una lunga esperienza nel campo della musica avendo già guidato il talent show X Faxtor. Stando a quanto riportato da Bubino Blog, però, al fianco di Cattelan potrebbe esserci anche Matilda De Angelis. Ma qualora i due venissero confermati, non sarebbero gli unici a condurre l’Eurovision.

Eurovision 2022, nuove indiscrezioni sulla conduzione: una star internazionale

All’Eurovision 2022 è importante parlare fluentemente la lingua inglese. Per questo motivo il nome di Cattelan ha preso sempre più quota tra i papabili conduttori. Inoltre, sempre per lo stesso motivo, nelle scorse ore si è parlato tanto anche di Chiara Ferragni ma, il suo nome sembra ormai essere stato archiviato definitivamente.

Oltre a Cattelan e Matilda De Angelis alla conduzione, adesso, si parlerebbe anche di una star internazionale: Laura Pausini. Attualmente non vi sono certezze, difatti, per avere conferme bisognerà attendere fino all’inizio del Festival di Sanremo: solo in quella occasione saranno svelati i nomi di coloro che condurranno l’Eurovision 2022.