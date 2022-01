Covid, incidenza raddoppia, Rt sale a 1,43. Sileri: “Gli ospedali sono in difficoltà”

Incidenza raddoppiata a 1.669 contagi su 100mila abitanti e forte aumento dell’Rt nazionale italiano, che arriva a 1,43. Il dato è preoccupante anche alla luce del fatto che metà Italia, cioè 10 Regioni e province autonome sono ad alto rischio e 11 a rischio moderato. Le terapie intensive sono in crescita, arrivando al 15,4% mentre i ricoverei ordinari sono al 21,6%. Anche l’aumento dei casi non associati a catene di trasmissione è in aumento. Sono i dati settimanali della cabina di regia, riportati dall’Istituto superiore di sanità.

Le Regioni a rischio più alto

Questa settimana i valori più alti sono stati rilevati in Toscana, con 2.680 casi per 100mila abitanti), Lombardia con 2.578,1 e Valle d’Aosta, che registra 2255,9 casi per 100mila abitanti

Le regioni con le terapie intensive a rischio

La Provincia autonoma di Trento registra un’occupazione delle terapie intensive al 27,8% rispetto alla soglia del 10%, le Marche sono al 23,9% dei posti occupati, mentre il Piemonte al 21,7. La maggiore occupazione dei posti in area medica si registra invece in Valle d’Aosta con il 42,4% rispetto alla soglia del 15%, in Liguria che è al 34,2% e in Calabria al 33,7.

Pierpaolo Sileri a Radio Cusano Campus: “Omicron più contagiosa, ma meno aggressiva”

“Abbiamo un aumento esponenziale dei contagi. Siamo a 200mila casi ed è probabile che salgano ancora di più. Questo da sì che molte persone preoccupare, spesso con sintomi leggeri, vadano giustamente a chiedere assistenza alla rete ospedaliera. Rete che è stata ulteriormente riorganizzata nelle ultime settimane per fronteggiare questa ondata. Tutto ciò che non è Covid viene purtroppo accumulato, ritardato, posticipato”, ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, durante un’intervista a Radio Cusano Campus, che ritiene che in ogni caso la pressione ospedaliera causata da Omicron non sarà la stessa delle altre ondate.

“È evidente che questa ondata sarà numericamente molto alta a livello di contagi ma in proporzione ai contagi verosimilmente la pressione sugli ospedali non sarà come quella che avevamo con la variante Delta. C’è un virus meno aggressivo e una popolazione per la maggior parte vaccinata. Questa combinazione fa sì che il sovraccarico per la rete ospedaliera sia minore rispetto alle precedenti ondate”.