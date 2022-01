Cicciolina, lutto improvviso per l’attrice: l’annuncio straziante

Nelle scorse ore, Cicciolina ha annunciato sui suoi social un amaro addio per un lutto familiare improvviso

A 70 anni, si è spento il fratello di Cicciolina, Laszlo Staller. Uno sconvolgente lutto familiare per l’attrice Ilona Staller che ne ha dato il triste annuncio su Instagram chiedendosi come fosse possibile.

Lo scorso novembre l’uomo ha compiuto gli anni ed il 2 gennaio ha salutato la sua famiglia perché improvvisamente ammalato. È stata proprio la rapidità di quanto accaduto che ha gettato nello sconforto l’ex attrice di film hard che non riesce a capacitarsi di quanto accaduto al fratello.

Cicciolina, morto il fratello a 70 anni: era vaccinato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cicciolina Ilona Staller (@cicciolina_official)

“Per chiunque che lo ha voluto bene il mio fratellino, vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022 .E stato vaccinato con 2 vaccini ,e si era sentito male!!!! Mio dio !!! Ma come è possibile, un uomo adulto che fino a qualche giorno stava benissimo??? Sono talmente desolata …che …??”. Così Cicciolina ha annunciato ai suoi follower di Instagram della perdita dell’amato fratello. Stando a quanto scrive, non sembra avesse contratto il Covid, ma che una malattia improvvisa l’ha portato via.

Una brutta sorpresa da questo 2022 per l’attrice che si è trovata da un giorno all’altro, improvvisamente, senza l’amato fratello con cui aveva un ottimo rapporto.