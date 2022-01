Charlene di Monaco, un nuovo terribile sospetto: c’è lei dietro alla crisi. Spunta una nuova pista per il disagio della principessa triste

Non c’è pace per Charlene di Monaco nonostante la sua fuga in Svizzera per farsi curare. Ufficialmente i motivi sono celati dietro al più stretto riserbo, anche se dopo il suo rientro al Principato sembrava che tutti potesse ricominciare da dove lei lo aveva interrotto ad inizio 2021. Ma ora sorge un nuovo terribile sospetto che potrebbe spiegare il male oscuro della principessa.

Il nuovo motivo di crisi e quindi di scontro sarebbe un’altra donna. Un amore che Alberto ha coltivato in passato ma che rischia di costargli caro. Perché una donna brasiliana ora lo accusa di essere il padre di suo figlio e per questo pretende quello che le è dovuto. Il principe a lei si sarebbe presentato come un avvocato canadese e la donna, che non lo conosceva, non aveva sospettato nulla.

Poi però è rimasta incinta e ha deciso di portare avanti la gravidanza. Ha anche provato a chiamarlo, ma lui non si è mai fatto trovare. Un giorno però lo ha riconosciuto in una foto e ha chiesto ad un tribunale di autorizzare il test del Dna che però lui ha rifiutato di fare appellandosi al diritto regio di rifiutare. Ora dal Principato arrivano smentite, ma intanto il sospetto esiste.

Charlene di Monaco, un nuovo terribile sospetto: è tutta una questione di figli

Alberto è comunque già padre di quattro figli, nati da tre madri diverse. Certamente Jacques e Gabriella, i due gemelli partoriti da Charlene che da poco hanno compiuto sette anni. Ma anche due più grandi che il principe ha riconosciuto solo dopo anni e che ora hanno raggiunto il padre a Montecarlo per una foto di famiglia.

Ci sono anche Jazmin Grace Grimaldi, la più grande (30 anni), e Alexandre Grimaldi Coste. E in questo caso, Alberto ha rispettato i suoi impegni come ha confermato alla rivista ‘Paris Match la madre di Alexandre, Nicole, ex hostess. “Alberto si è impegnato fin dall’inizio a essere un padre presente e a portare gradualmente suo figlio nella sua famiglia. Da quando la principessa Stephanie è diventata la madrina di Alexandre me lo sono assicurato. Alberto ha onorato la sua promessa”.