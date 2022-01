Ballando con le Stelle, confessione choc: “Niente vaccino per paura, ho sofferto di attacchi di panico”

Ballando con le stelle, arriva una confessione choc: “Niente vaccino per paura, ho sofferto di attacchi di panico”

Una degli ospiti della puntata di domenica 9 gennaio a Verissimo sarà Mietta. La cantante, protagonista assoluta dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha spiegato ai microfoni di Silvia Toffanin i motivi per cui non ha fatto il vaccino contro il Covid-19 dopo essere guarita dal virus. La sua presa di posizione, quasi da no vax, fece sollevare un polverone e lei non aveva mai rivelato i motivi della sua scelta. Questo fino ad oggi.

Mietta si è aperta come un libro alla padrona di casa di Verissimo e in modo particolare si è soffermata sulla vicenda che l’ha portata al centro del ciclone mediatico e non solo. “L’ho scoperto il giorno stesso della puntata ed ero un po’ in subbuglio – afferma Mietta. – Ero provata da quello che mi stava succedendo anche perché non sapevo come sarei stata. Più che rivelare a tutti della mia positività mi è dispiaciuto tutto quello che è successo dopo. Sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui social mi hanno scritto di tutto”.

Ballando con le stelle, protagonista confessa tutto: “L’ho scoperto il giorno stesso della puntata”

Mietta continua la sua confessione a Verissimo e spiega in modo minuzioso i motivi per i quali non si era vaccinata: “Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico”.

Leggi anche >>> Kate Middleton spiazza tutti: clamorosa decisione a causa del Covid

“Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto”, chiosa la cantante che emozionata è riuscita a far sapere a tutti la verità che si celava dietro il suo gesto che agli occhi di molti era scorretto. “Farò il vaccino. Sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e non sono una no-vax”.