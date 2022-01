Anticipazioni Amici, la Pettinelli minaccia di mandare a casa un allievo

Le anticipazioni riguardo alla puntata di Amici del 9 gennaio promettono scintille durante la diretta del talent-show. Ancora una volta, le polemiche nasceranno dalla condotta e non dalle performance degli studenti.

A differenza di quanto successo nelle scorse puntate, la trasmissione di Amici 21 che andrà in onda il 9 gennaio non è ancora registrata. Questo significa che ciò che avverrà in studio rimane per ora avvolto da un alone di mistero. Se verrà mantenuta la tradizione degli scorsi anni, si potrebbe anche iniziare subito a parlare di esami di sbarramento.

Questo significherebbe che il serale potrebbe anche essere anticipato rispetto alla data prevista, ovvero marzo 2022. Nel frattempo, gli spettatori hanno potuto continuare a seguire gli avvenimenti all’interno della casetta attraverso alcuni filmati caricati sulla piattaforma di Maria De Filippi, Witty.

Amici, dal 9 gennaio si potrebbe parlare già del serale

Albe potrebbe essere uno degli alunni che rischierà di più durante la prossima diretta di Amici del 9 gennaio. Al centro delle polemiche c’è ancora la condotta all’interno della scuola, e proprio lui sarebbe stato additato come uno dei meno collaborativi. La paura del provvedimento disciplinare c’è, e Albe ha commentato: “La Pettinelli mi manda a casa“.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, clamoroso litigio tra alcuni allievi: tensione alle stelle – VIDEO

NON PERDERTI >>> Amici 21, l’alunno è scomparso dal talent: “Che fine ha fatto?”. L’annuncio della madre

Anche fra LDA ed Elena i problemi non sono professionali ma solo di un’evidente incompatibilità caratteriale. C’è stato un forte litigio fra i due, e sarebbero volate parole grosse. Elena è scoppiata a piangere, in una crisi di nervi. Andando via in lacrime ha commentato: “Con lui posso solo litigare“.

Ecco alcuni momenti del litigio fra LDA ed Elena:

View this post on Instagram A post shared by Amici Official (@amiciufficiale)